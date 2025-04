Babywunsch? "Temptation Island"-Nasrin hat Pille abgesetzt

Nasrin, bekannt aus der Show Temptation Island, hat kürzlich einen großen Schritt in ihrem Leben gemacht und verkündet, dass sie nach 16 Jahren die Pille abgesetzt habe. Die Reality-TV-Darstellerin erklärt in ihrer Instagram-Story, dass dieser Schritt vor allem gesundheitliche Gründe habe. "Ich wollte hauptsächlich von den Hormonen wegkommen", verrät sie. In ihrem Statement fügt sie hinzu, dass zwar ein Kinderwunsch bestehe, dies aber noch nicht der Grund für die Entscheidung sei. "Wir haben zwar einen Kinderwunsch, aber noch nicht jetzt", macht sie deutlich.

Aktuell spürt Nasrin noch keinen großen Unterschied, aber erste Veränderungen bemerke sie bereits. "Ich glaube, das ist viel zu wenig Zeit, um da schon etwas zu spüren", sagte sie. Dennoch würden sich erste positive Effekte andeuten: "Ich habe aber morgens ein bisschen mehr Energie, ich weiß aber nicht, ob das daran liegt." Abseits der hormonellen Pille setzt sie jetzt auf ein hormonfreies Verhütungsmittel, wie sie weiter verrät. Damit wolle sie ihrem Körper eine Pause gönnen und sich gleichzeitig darauf vorbereiten, in der fernen Zukunft vielleicht eine Familie zu gründen.

Auch wenn sich Nasrin und ihr Partner Josh mit der Familienplanung noch etwas Zeit lassen wollen, sind sie für den nächsten Schritt als Paar bereit: eine Verlobung. Im Promiflash-Interview verriet sie vor einigen Wochen: "Ich kann es mir sehr gut vorstellen und ich warte auch schon ein bisschen darauf. Aber alles mit der Zeit."

