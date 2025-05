Nasrin und Josh bekommen noch Hate wegen "Temptation Island"

Nasrin und Josh stehen weiterhin im Fokus heftiger Kritik seit ihrer Teilnahme an Temptation Island. Die Reality-TV-Bekanntheiten berichten, dass sie bis heute regelmäßig mit negativen Kommentaren konfrontiert werden. "Bis heute zieht sich das durch. Egal ob unter TikToks, unter Reels, in Nachrichten. Es kommt immer wieder", erzählt Nasrin auf der Premiere der sechsten Kampf der Realitystars-Staffel im Gespräch mit Promiflash. Vor allem werde dem Paar immer wieder vorgeworfen, es sei fake, Nasrin sei naiv und Josh habe sich als Fremdgeher einen Namen gemacht. Trotz aller Beteuerungen, wie ernst sie ihre Beziehung nehmen, werden sie von einigen Zuschauerinnen und Zuschauern weiterhin kritisch beäugt.

Doch die Realitystars lassen sich davon offenbar nicht entmutigen. Im Interview verraten Nasrin und Josh, dass sie sich gut vorstellen können, erneut an einem TV-Format teilzunehmen. Nach zwei gemeinsamen TV-Erfahrungen, bei denen sie allerdings nie als Team zusammen im selben Haus lebten, wünschen sie sich, endlich einmal als echtes Paar auftreten zu dürfen. "Zusammen wäre halt geil, dass wir einmal zeigen können, wer wir als Team sind, weil das kennt bisher noch niemand", schwärmt Nasrin. Ganz oben auf ihrer Wunschliste stehen Formate wie #CoupleChallenge oder Das Sommerhaus der Stars. Auch Solo-Auftritte, etwa bei Good Luck Guys oder Reality Queens, schließen sie nicht aus: "Wir sind eh offen. Wir haben Bock auf alles."

Auf der Insel der Versuchung wollte das Paar eigentlich seine Treue unter Beweis stellen – doch vor allem Josh fiel immer wieder durch intensive Flirts auf und überschritt Grenzen, die sich die beiden zuvor gesetzt hatten. Seitdem werden die früheren Make Love, Fake Love-Teilnehmer immer wieder damit konfrontiert. "Ich habe auch das Gefühl, dass man nach 'Temptation' so seinen Stempel hat, wie man als Paar ist. Wenn wir noch mal in ein Format gehen, dann wäre das auch der Grund: um den Leuten Einblick zu geben, was wirklich bei uns los ist", erklärte Nasrin bereits im Februar auf dem Mates Date gegenüber Promiflash.

Instagram / nasrin.eileen Nasrin und Josh im April 2025

Instagram / nasrin.eileen Josh und Nasrin, TV-Bekanntheiten

