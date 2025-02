Gigi Hadid und Bradley Coopers Töchter spielen zusammen

Bradley Cooper (50) und Gigi Hadid (29) genießen nicht nur ihre aufblühende Beziehung, sondern auch die besondere Verbindung ihrer Töchter. Der Schauspieler teilt seine achtjährige Tochter Lea De Seine (7) mit seiner Ex-Partnerin Irina Shayk (39), während Gigi ihre vierjährige Tochter Khai (4) mit dem ehemaligen One Direction-Sänger Zayn Malik (32) hat. Die beiden Mädchen sollen sich bestens verstehen, was die Beziehung ihrer Eltern zusätzlich harmonisch macht. "Sie haben Spiel-Dates und verstehen sich super", so ein Insider gegenüber Ok Magazine.

Bradley und Gigi sollen bereits früh in ihrer Beziehung über Familie und Heirat gesprochen haben. "Sie sind aufeinander eingespielt und in vielerlei Hinsicht füreinander da", so die Quelle. Obwohl sie auf öffentliche Zuneigungsbekundungen weitgehend verzichten, wurden sie zuletzt bei einem Heimspiel der Philadelphia Eagles gesichtet, das sie gemeinsam besuchten. Außerdem sorgten sie für Schlagzeilen, als sie zusammen mit Gigis enger Freundin Taylor Swift (35) und deren Partner Travis Kelce (35) einen Ausflug unternahmen. "Die vier verstehen sich blendend und genießen es, Zeit miteinander zu verbringen, sei es auf doppelten Dates oder bei gemeinsamen Unternehmungen", heißt es weiter.

Gigi und Taylor verbindet schon seit Jahren eine enge Freundschaft. Bradley wiederum hat offenbar auch mit Travis eine freundschaftliche Basis gefunden, da sie ähnliche Interessen teilen. Ihre gemeinsame Leidenschaft für Sport führte sogar dazu, dass vermutet wird, sie könnten den Super Bowl gemeinsam erleben. Kürzlich nahm Bradley auch Tochter Lea mit zu einem Spiel.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Tochter Khai im September 2024

Backgrid / ActionPress Bradley Cooper und Töchterchen Lea, September 2024

