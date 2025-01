Bradley Cooper und Tochter Lea trotzen der Kälte in New York

Bradley Cooper (50) wurde am Dienstag in New York City gesichtet, wo er gemeinsam mit seiner siebenjährigen Tochter Lea spazieren ging. Der Hollywoodstar zeigte sich gut eingepackt in einer dunkelblauen Jacke der Marke North Face x Gucci, während seine Tochter einen auffälligen pinken Mantel mit passendem Schal trug. Mit ihrer warmen Kleidung trotzten die beiden der winterlichen Kälte im Big Apple. Hand in Hand schlenderten der Schauspieler und seine Tochter durch die Straßen der Metropole.

Nur wenige Tage zuvor hatten die beiden das NFC Championship Game in Philadelphia besucht, bei dem die Philadelphia Eagles einen Sieg feierten. Bradley ist bekennender Fan des Teams und nahm seine Tochter mit, um gemeinsam mit ihr das Spiel anzusehen. Passend dazu trug er seine Eagles-Mütze. Der Schauspieler und Regisseur befindet sich derzeit inmitten der Produktion seines nächsten Films "Is This Thing On?", bei dem er nicht nur Regie führt, sondern auch als Schauspieler und Produzent tätig ist. Kürzlich wurde er am Set des Films in Tribeca mit Co-Star Will Arnett (54) gesichtet.

Bradley teilt sich das Sorgerecht für seine Tochter mit Ex-Partnerin Irina Shayk (39). Seit Oktober 2023 ist er in einer neuen Beziehung mit Model Gigi Hadid (29). Berichten zufolge verstehen sich ihre Töchter Lea und Khai gut miteinander – und die Eltern verbringen trotz ihrer vollen Terminkalender viel Zeit als Patchwork-Familie. Die Beziehung zwischen Bradley und Gigi gilt zwar als ernst, jedoch sind beide nicht in Eile, den nächsten großen Schritt zu wagen. "Keiner von beiden will etwas überstürzen, aber das soll nicht heißen, dass sie nicht sehr glücklich miteinander sind", verriet eine Quelle gegenüber People.

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

