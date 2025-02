Igor Dolgatschew bleibt AWZ trotz Umzugsgerüchten erhalten

Igor Dolgatschew (41), bekannt durch seine Rolle als Deniz Öztürk in der RTL-Serie Alles was zählt, sorgt derzeit für Diskussionen unter den Fans. In einer kommenden Folge, die Anfang Februar 2025 ausgestrahlt wird, nimmt Deniz Abschied von Essen. Er erklärt Simone (Tatjana Clasing, 61), dass er ein Jobangebot von der renommierten BDE-Akademie in München erhalten habe und plane, die Stadt zu verlassen. Für viele Zuschauer ein Schock, denn Deniz gehört seit Jahren zu den festen Größen der Serie. Doch das vorläufige Aus für seine Figur scheint eigentlich nur ein kurzzeitiges Kapitel zu sein.

Hintergrund des vermeintlichen Abschieds ist keine endgültige Entscheidung über Deniz' Verbleib, sondern eine kreative Pause von Igor. Der Schauspieler hat laut RTL für etwa einen Monat Urlaub eingelegt, weshalb seine Figur in der Handlung vorübergehend nach München zieht. Wie in der Episodenvorschau angedeutet wird, verabschiedet sich Deniz von seinen Freundinnen und Freunden, was zunächst auf ein längeres Fernbleiben hindeuten könnte. Doch ein Blick auf Igors Aktivitäten auf Instagram gibt Aufschluss: Der Darsteller hat noch Ende Januar 2025 Bilder vom Set geteilt. Fans können also beruhigt sein – Deniz wird zurückkehren.

Igor ist seit Jahren eine feste Größe bei "Alles was zählt" und gehört mit seiner Darstellung von Deniz Öztürk zu den beliebtesten Serienfiguren. In der Soap hat sein Charakter bereits zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt, von Beziehungsdramen bis hin zu beruflichen Herausforderungen. Privat hält sich der Schauspieler jedoch mit Details bedeckt und gibt selten Einblicke in sein persönliches Leben. Seine treuen Fans teilen ihre Begeisterung dennoch regelmäßig unter seinen Social-Media-Beiträgen, wo Igor vor allem mit seinem humorvollen und lockeren Auftreten punktet. Die vorübergehende Abwesenheit scheint die Bindung der Zuschauer zu ihm nur stärker zu machen.

RTL / Julia Feldhagen Deniz Öztürk (Igor Dolgatschew) bei AWZ

RTL / Julia Feldhagen Sila Sahin und Igor Dolgatschew

