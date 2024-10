Jamie Laing ermutigt über psychische Gesundheit zu sprechen

Der britische Reality-TV-Star Jamie Laing (35) sprach anlässlich des Welttags für psychische Gesundheit am 10. Oktober offen über seine persönlichen Erfahrungen mit Angstzuständen. In der Fernsehsendung "Good Morning Britain" erzählte Jamie, dass er vor 14 Jahren seine erste Panikattacke erlitt und dachte, er hätte einen Herzinfarkt. Er brachte sich selbst ins Krankenhaus, wo die Ärzte ihm jedoch mitteilten, dass er einen Panikanfall habe und nach Hause gehen solle. Dieses Erlebnis veränderte sein Leben grundlegend. Im Gespräch mit den Moderatoren erklärte Jamie, dass er viele Jahre stillschweigend unter Angstzuständen litt und sich schämte, darüber zu sprechen.

Jamie sagte: "Ich habe nie darüber geredet, weil ich es nicht verstand und einfach nur wollte, dass es weggeht." Erst als er seinen besten Freund Toby, der auch sein Trauzeuge war, anrief und ihm seine Gefühle offenbarte, begann sich etwas für ihn zu verändern. "Ich wurde am Telefon sehr emotional und sagte: 'Toby, etwas stimmt nicht mit mir.' Ich hatte Angst vor seiner Reaktion. Aber er sagte: 'Keine Sorge, Jamie, wir gehen da gemeinsam durch.'" Jamie, bekannt aus "Made in Chelsea", ist mit seinem Kampf nicht allein. Laut Mirror ergab eine Umfrage der Wohltätigkeitsorganisation Mind aus dem Jahr 2024, dass 56 Prozent der Menschen, die unter psychischen Problemen leiden, sich schämen, darüber zu sprechen.

Sarah Hughes, Geschäftsführerin von Mind, betont: "Niemand sollte das Gefühl haben, dass er eine schwierige Zeit allein durchstehen muss. Wenn wir nicht darüber reden, fühlen wir uns nur noch schlechter, und wir möchten, dass diejenigen, die ein psychisches Problem haben, sich ermutigt fühlen, darüber zu sprechen." Jamie hofft nun, durch das Teilen seiner eigenen Erfahrungen anderen Mut zu machen, offen über ihre mentale Gesundheit zu reden. Er appelliert: "Wenn du das Gefühl hast, dass jemand leidet, sprich mit ihm. Das einfachste Mittel, dir selbst zu helfen, ist, darüber zu reden. Es ist so, so, so wichtig." Auf persönlicher Ebene hat Jamie Laing seine Liebe zur Schauspielerin Sophie Habboo offen geteilt, die er 2023 geheiratet hat. Im Rahmen der Feierlichkeiten erwähnte er, wie wichtig Freundschaft und Unterstützung in schweren Zeiten seien.

Getty Images Jamie Laing bei den BRIT Awards 2020

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und Jamie Laing im April 2024

