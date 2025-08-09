Anthony Mackie erinnert an verstorbenen Freund Malcolm-Jamal

Anthony Mackie (46) hat in einem emotionalen Interview über seinen verstorbenen Freund Malcolm-Jamal Warner (54) gesprochen. Der Schauspieler, bekannt aus "The Cosby Show", starb am 20. Juli bei einem tragischen Badeunfall während eines Familienurlaubs in Costa Rica. Mit bewegenden Worten beschrieb Anthony gegenüber People, wie besonders die Freundschaft zu Malcolm für ihn war: "Ich bin stolz sagen zu können, dass Malcolm-Jamal Warner ein Freund von mir war. Er war ein wunderbarer Mensch, und jede Begegnung mit ihm war eine Bereicherung."

Anthony betonte, wie wichtig es für ihn sei, wertvolle Momente vollständig auszukosten. "Jedes Gespräch und jede gemeinsame Zeit waren von Bedeutung", erklärte er weiter. Neben Malcolm gedachte Anthony auch dem Schauspieler Andre Braugher (†61), der als einer seiner Mentoren galt. Der Brooklyn Nine-Nine-Star verstarb im Dezember 2023 an Lungenkrebs. Anthony erinnerte sich an die Lektionen, die er von ihm lernte, und daran, wie prägend diese frühen Begegnungen für ihn als junger Schauspieler in New York waren.

Auch seine Kollegin Stephanie Beatriz, die mit ihm in der Serie "Twisted Metal" zu sehen ist, äußerte sich zu den schwierigen Themen Verlust und Erinnerung. Stephanie hatte selbst acht Jahre mit Andre Braugher an "Brooklyn Nine-Nine" gearbeitet. Sie betonte, man solle diese Momente mit Mentoren voll ausnutzen und ganz man selbst sein, "damit diese Person sehen, reagieren und sich mit dem beschäftigen kann, wer du wirklich bist, und nicht mit einer fiktiven Vorstellung davon, wie du ihrer Meinung nach sein sollst, um den Erwartungen dieser Person zu entsprechen." Mit ihrer gemeinsamen Botschaft regen die beiden Schauspieler zum Nachdenken über persönliche Verbindungen und den Wert gemeinsamer Zeit an. Auch Keshia Knight Pulliam (46) fand bewegende Worte zum Abschied an Malcolm.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Anthony Mackie und Malcolm-Jamal Warner

Getty Images Andre Braugher in New York City

