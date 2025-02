Anthony Mackie schützt seine Kinder vor dem Rampenlicht

Anthony Mackie (46), bekannt aus Filmen wie "The Falcon and the Winter Soldier", hat verraten, warum er seine vier Söhne konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält. Im Gespräch mit Esquire betonte der Schauspieler, dass er sein Privatleben strikt von seiner Karriere trenne. "Ich habe mein persönliches Leben immer von der Arbeit getrennt. Ich lasse keine Fotos von meinen Kindern machen und bringe sie nirgendwohin mit", erklärte er. Ihm sei es wichtig, dass seine Jungs ein normales Leben führen können, fernab des Rampenlichts.

Trotz seiner Bemühungen, die Familie vor der Öffentlichkeit zu schützen, spricht der Schauspieler, der vier Söhne im Alter von acht bis 15 Jahren mit seiner Ex-Frau Sheletta Chapital teilt, begeistert über die kleinen Momente mit ihnen. So zeigte er im Interview einen Stoffhund mit Kothaufen-Emoji, ein Geschenk seines Sohnes mit den Worten: "Du bist ein großer Kack-Kopf!" Anthony verriet außerdem, wie wenig beeindruckt seine Kinder von seiner erfolgreichen Karriere seien. "Es ist schockierend lustig, wie egal es ihnen ist, dass ich in Filmen auftrete", sagte er People bereits 2021. Sie wären deutlich begeisterter, wenn er Videospiel-Streamer wäre – genau wie ihre Lieblingsstars auf Twitch.

Besonders genießt Anthony, der dieses Jahr im Film Captain America: Brave New World zu sehen sein wird, die Zeit, in der er die unterschiedlichen Persönlichkeiten seiner Kinder besser kennenlernen kann. Während sein ältester Sohn ihm emotional ähnelt, hat der zweitälteste eine Leidenschaft fürs Kochen, die sie oft gemeinsam in der Küche ausleben. Seitdem er während der Pandemie mehr Zeit zu Hause in New Orleans verbrachte, sei ihm aufgefallen, wie die Kinder immer mehr ihre individuellen Interessen und Talente entwickeln würden. Trotz seiner erfolgreichen Karriere in Hollywood bleibt Anthony für seine Kinder vor allem eines: ein ganz normaler Vater.

Landmark Media Press and Picture Anthony Makie und Sebastian Stan in "The Falcon and the Winter Soldier"

Disney Anthony Mackie als Captain America in "Captain America: Brave New World"

