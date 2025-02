Bachelor-Star Peter Weber sucht weiter nach der großen Liebe

Peter Weber, bekannt aus den Reality-Shows The Bachelorette und The Bachelor, gab kürzlich gegenüber People Einblicke in sein aktuelles Leben. Fünf Jahre nach seinem Auftritt als Bachelor ist der 33-Jährige noch immer auf der Suche nach der großen Liebe – doch er bleibt optimistisch: "Ich habe nie den Glauben verloren und weiß, dass es bald passieren wird." Aktuell genießt der Pilot die Reise des Lebens und ist offen für neue Begegnungen. Dabei spielt es für ihn keine Rolle, ob seine zukünftige Partnerin ebenfalls Reality-TV-Erfahrung hat.

Der TV-Star, der einst eine kurze Verlobung mit Hannah Ann Sluss einging und später eine On-off-Beziehung mit Kelley Flanagan führte, hat genaue Vorstellungen von seiner Traumfrau. Seine nächste Partnerin soll eine "abenteuerlustige, warmherzige Persönlichkeit und jemand, der ein enges Verhältnis zur Familie hat", werden. Sein beruflicher Alltag als Pilot gibt ihm aktuell wenig Raum für Romantik – sogar der Valentinstag wird für ihn durch ein Berufstraining in Denver geprägt sein.

Privat ist Peter auch ein leidenschaftlicher Sportfan. Besonders die Seattle Seahawks haben es ihm angetan – so sehr, dass er sich das Logo des Teams auf den Finger tätowieren ließ. Seine Leidenschaft zum Sport teilt er regelmäßig auf seinen Social-Media-Accounts, zuletzt auch beim Tischtennis-Turnier "Battle of the Paddles", wo er mit NFL-Spielern in Kontakt kam. Abseits des Rampenlichts kehrt Peter jedoch immer wieder zu seiner größten Liebe zurück: Dem Fliegen. Der Pilot genießt es, in der Luft zu sein, während die Suche nach der wahren Liebe am Boden weitergeht.

Getty Images Kelley Flanagan und Peter Weber im Januar 2023

Instagram / pilot_pete Ex-Bachelor Peter Weber bei einem Footballspiel

