Suche beendet: Ex-Bachelor Peter Weber ist frisch vergeben

Peter Weber schwebt auf Wolke sieben: In dem Podcast "The Ben & Ashley I. Almost Famous Podcast" verriet der ehemalige US-Bachelor, dass er wieder in festen Händen ist. "Ich bin nicht mehr Single. Das ist alles noch ganz frisch", gab er sichtlich nervös preis und fügte hinzu, dass er die Beziehung so privat wie möglich halten möchte. Anfang dieses Jahres zog Peter nach Los Angeles. Am Tag seiner Ankunft lernte er seine neue Partnerin kennen – bei einem "wundervollen, altmodischen Kennenlernen" verguckte er sich damals in die mysteriöse Frau, die sein Interesse weckte.

Peter wirkt überglücklich, auch wenn alles noch ganz frisch ist. Mit seiner neuen Beziehung schließt der ehemalige Rosenkavalier aber auch eine erneute Teilnahme an "The Bachelor" aus – in den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass er das Abenteuer noch einmal wagen könnte. "Hoffentlich ist das nie nötig, denn ich bin sehr aufgeregt und sehr hoffnungsvoll, also werden wir sehen, was passiert", erklärte Peter zu den Spekulationen um das Datingformat.

2020 suchte Peter als Bachelor im US-TV nach der großen Liebe – damals verlobte er sich mit Kandidatin Hannah. Doch aus den beiden wurde nichts und stattdessen kam der Ex-Pilot mit Kelley Flanagan zusammen. Ihre Liebe entpuppte sich aber als On-off-Romanze. Im Mai 2023 trennten sich die beiden schließlich endgültig. Danach erklärte Peter, dass er seine zukünftige Frau noch finden müsse – seine neue Freundin scheint diesen Platz nun eingenommen zu haben.

Instagram / pilot_pete Ex-Bachelor Peter Weber bei einem Footballspiel

Getty Images Kelley Flanagan und Peter Weber im Januar 2023

