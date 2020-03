Liebes-Wirrwarr beim US-amerikanischen Bachelor! In der deutschen Version der Kuppelshow gab es für die Zuschauer in diesem Jahr eine Überraschung: Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) schickte beide Finalistinnen in die Wüste. Der US-Bachelor Peter Weber entschied sich am Ende zwar für eine Frau, doch ein Happy End gab es nicht. Nachdem er seiner Auserwählten Hannah Ann Sluss einen Antrag gemacht hatte, schoss Peter sie einige Wochen später ab, weil er noch Gefühle für die zweitplatzierte Kandidatin hatte.

Wie in der US-Version üblich, bekam die Siegerin von dem 28-Jährigen einen Heiratsantrag, den sie gerne annahm. Noch in der Show war aber zu sehen, dass Peter etwa einen Monat danach mit seiner vermeintlichen Herzdame Schluss machte. Er war immer noch in ihre Konkurrentin Madison Prewett verliebt. Für Hannah ein schwerer Schlag! Sie fühlte sich von dem TV-Junggesellen hinters Licht geführt. Auch in der Reunion-Show wirkte das Verhältnis der beiden noch ziemlich unterkühlt. "Du hast deine Gefühle für Madison runtergespielt. [...] Das nennt man überrumpelt werden", warf sie ihrem Ex-Verlobten vor.

Und was ist mit Madison? Die Bachelor-Zweite hatte sich kurz vor dem Finale freiwillig aus der Show verabschiedet. Als sie von Hannah und Peters Trennung erfahren hatte, suchte sie den Piloten sofort auf. Ob die zwei nun ein Paar sind, ließen sie bei dem Wiedersehen im TV noch offen.

Instagram / pilot_pete US-Bachelor Peter Weber, 2019

Instagram / hannahann Hannah Ann Sluss und Peter Weber

Instagram / pilot_pete Peter Weber und Madison Prewett

