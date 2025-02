Blue Ivy hat Mama Beyoncé bei den Grammys die Show gestohlen

Beyoncé (43) sahnte mit ihrer Country-Platte "Cowboy Carter" bei den 67. Grammy Awards den Preis "Album des Jahres" ab. In dem Moment, als die Musikerin dies erfuhr, zeigte sie sich fassungslos. Ihre Tochter Blue Ivy Carter (13) saß bei der Verkündung neben ihr – und hielt offensichtlich nicht besonders viel von der Theatralik ihrer berühmten Mama! Wie in dem offiziellen Video der Grammys auf YouTube zu sehen ist, warf der Promi-Spross Beyoncé einen vielsagenden, auffordernden Blick zu. Ein Fan übersetzte ihre Mimik wie folgt: "Es ist Zeit, aufzustehen, Mama."

Während sich einige der Zuschauer im Kommentarbereich sichtlich über die 13-Jährige amüsieren und sie sogar als "Boss" und "Beyoncés Manager" bezeichnen, betonen andere Anhänger ihre Freude über den Sieg der Künstlerin. Ein User schwärmt: "Sie hatte wirklich keine Ahnung, dass sie gewinnen würde, was sehr sympathisch ist." Ein weiterer begeisterter Fan betont: "Ich bin so unglaublich stolz auf Beyoncé! Sie ist einfach eine wahre Ikone."

Das Mutter-Tochter-Duo steht sich sehr nahe. So synchronisierten sie zuletzt sogar den Kinostreifen "Mufasa: The Lion King" zusammen. Wie der Regisseur Barry Jenkins gegenüber Hello! ausplauderte, hatte die "Halo"-Interpretin jedoch eine klare Bedingung, bevor sie ihrer Tochter erlaubte, in dem Film mitzuwirken: Blue Ivy sollte niemals alleine am Set sein. Barry erklärte: "Was ich toll fand, war, dass sie nicht viel zusammenarbeiten, aber immer am selben Tag. Es war wirklich schön, Beyoncé dabei zuzusehen, wie sie einfach eine ganz normale Mutter ist und Blue Ivy unterstützt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

Anzeige Anzeige