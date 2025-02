Roland Kaiser widmet Kindern einen Song auf neuem Album

Schlagerstar Roland Kaiser (72) hat seinem neuen Album "Marathon", das in Kürze erscheinen wird, eine besonders persönliche Note verliehen. In dem Song "Was aus euch wird" setzt sich der Sänger mit der Zukunft seiner Kinder auseinander und stellt sich Fragen, die viele Eltern bewegen: Wie wird es ihnen ergehen, wenn er nicht mehr da ist? "Ich sehe meine Kinder und viele andere junge Menschen und bin begeistert von ihrem Fleiß und wie sie ihren Weg gehen", sagte Roland im Gespräch mit Bild und verriet, dass er sich keine Sorgen um ihre Zukunft mache.

In dem Interview erzählte der Sänger weiter: "Mit dreien von ihnen [den Kindern] habe ich eine gemeinsame Firma, sie sind die Geschäftsführer und ich bin nur der Angestellte." Besonders schätze er, wie eng der Zusammenhalt zwischen den Geschwistern sei: "Unsere Kinder vertrauen einander, und das bedeutet meiner Frau und mir sehr viel." Zu seiner Ehefrau Silvia hat Roland ebenfalls eine außergewöhnliche Beziehung. Seit über 40 Jahren kennen sie sich, seit fast 30 Jahren sind sie verheiratet – und die Liebe sei heute "noch viel intensiver und stärker".

Nicht alles war jedoch in seinem Leben von Leichtigkeit geprägt: Seine schwere Lungenerkrankung COPD und die darauffolgende Transplantation im Jahr 2010 seien eine große Herausforderung gewesen. Diese Zeit habe die Beziehung zu Silvia aber noch enger gemacht, statt sie zu belasten. "Eine schwere Krankheit entzweit oder bringt dich als Paar näher zusammen. Bei uns ist Letzteres passiert", so der 72-Jährige im Interview.

Getty Images Roland Kaiser und seine Tochter Annalena Keiler, Dezember 2023

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia

