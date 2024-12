Ehefrau Silvia unterstützte Roland Kaiser während Krankheit

Roland Kaiser (72) zeigt sich in der Öffentlichkeit meist bestens gelaunt, doch in seinem Privatleben hatte der Schlagersänger mit der sogenannten chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) zu kämpfen. Zu Gast im "Kölner Treff" sprachen der Musiker und seine Tochter Annalena Keiler nun darüber, wie entscheidend die Rolle seiner Frau Silvia in der Bewältigung der Krankheit gewesen ist. "Mama hat irgendwie alles alleine gewuppt und die ganze Last auf ihren Schultern", erinnerte sich Annalena. "Die Verwandten eines Patienten haben eine viel größere Last zu tragen als der Patient selbst", stimmte ihr der gebürtige Berliner zu.

Jahrelang wollte der heute 72-Jährige seinen Fans nicht gestehen, dass er eine schwere Krankheit hatte. "Ich habe den Menschen damals nicht die Empathie zugetraut, mir zu verzeihen, dass ich schwach bin", erklärte der Schlagerstar in der WDR-Sendung. Er habe unter Atemnot Konzerte gespielt, um den Schein aufrechtzuerhalten. Im Februar 2010 unterzog sich der Wegbegleiter von Maite Kelly (45) schließlich einer Lungentransplantation, die seinen Gesundheitszustand deutlich verbesserte.

Abseits der schweren Themen genießt es der dreifache Vater besonders, mit seinen Kindern herumzualbern. "Er ist der klassische Papa", schwärmte Annalena in der Talkshow und fügte hinzu: "Er ist immer für einen da, aber er macht auch gerne Quatsch." Für den "Santa Maria"-Interpreten ist es besonders wichtig, ein ganz normales Familienleben zu haben. "Familie und Normalität sind die Grundlage für alles", meinte Roland.

Getty Images Roland Kaiser bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

Getty Images Roland Kaiser und seine Tochter Annalena Keiler, Dezember 2023