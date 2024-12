Roland Kaiser verschiebt die Veröffentlichung seines Albums

Roland Kaiser (72) machte sich mit Songs wie "Santa Maria" oder "Warum hast du nicht nein gesagt" in der Schlagerwelt einen Namen. Die Fans des Sängers müssen nun allerdings länger als geplant auf neue Musik von ihrem Roland warten! Der gefragte Künstler verkündet jetzt nämlich mit einem Post auf Instagram, dass sein nächstes Album nicht wie geplant am 31.01.2025 erscheinen wird. Er gibt stattdessen Folgendes bekannt: "Liebe Freundinnen, liebe Freunde, mein Album 'Marathon' wird nun doch wie ursprünglich geplant am 07.02.2025 erscheinen!"

Der 72-Jährige verrät das neue Erscheinungsdatum aber nicht ohne eine Erklärung für seine treuen, wartenden Fans. So erläutert er die Verzögerungen völlig ehrlich auf Social Media: "Wir feilen mit ganz vielen Menschen noch an den letzten Details und das braucht doch noch etwas mehr Zeit als gedacht, damit es perfekt wird." Er bedankt sich schließlich für das Verständnis seiner Fangemeinde. Zudem gibt Roland mit einem kurzen Behind-The-Scenes-Clip erste Einblicke in die Produktion – zumindest ein kleiner Trost für seine Anhänger.

Der Schlagersänger war in den vergangenen Wochen auch abseits der Arbeit an seinem Album ziemlich gut beschäftigt. So begeisterte er erst kürzlich mit seinem Auftritt bei der Jubiläumsgala zum 35-jährigen Bestehen der Solidarfonds-Stiftung NRW in Castrop-Rauxel. Wie das Magazin Smago berichtete, sorgte Roland in intimer Atmosphäre vor rund 700 Gästen wie gewohnt für eine hervorragende Stimmung. Zudem wurde er für seine langjährige Arbeit in der Organisation geehrt.

Getty Images Roland Kaiser in Leipzig, November 2024

Getty Images Roland Kaiser, Musiker

