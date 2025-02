Sams Outfit beim Dschungel-Wiedersehen fällt bei Fans durch

Sam Dylan (34) ist für seine extravaganten Outfits bekannt. Der Realitystar liebt knallige, ausgefallene Styles und beweist das nun auch bei der Wiedersehens-Show des Dschungelcamps. Am heutigen Abend trägt er ein langes Gewand, in das die Farben Grün und Blau eingearbeitet wurden. Dazu kombiniert er eine schlichte Hose und auffällig schimmernde Schuhe. Mit seinem Look zieht er zwar die Blicke auf sich, allerdings nicht im positiven Sinne, wie die Kommentare auf X zeigen. "Was sind das für absurde Klamotten, die Sam immer trägt?", wundert sich beispielsweise ein Social-Media-Nutzer.

Auch viele weitere Zuschauer schließen sich dem User an. "Das, was Sam da anhat, ist übrigens der Super-Pussy-Umhang", "Sam hat das gleiche Kleid zweimal an" und "Also ich finde, die 'Stars' sahen ungeschminkt im Camp besser aus als jetzt mit dem ganzen Glitzer und einer Tonne Make-up im Gesicht", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Mit seinem Outfit konnte Sam die Zuschauer bisher also nicht beeindrucken.

Im Dschungelcamp hatte Sam tagelang nur eine kleine Auswahl an Looks zur Verfügung. Mehrfach betonte der The 50-Kandidat, dass er die rote Hose, das blaue T-Shirt und die beigefarbene Regenjacke niemals freiwillig tragen würde. Umso größer war die Freude, als der Partner von Rafi Rachek an Tag zwölf herausgewählt wurde. "Mir geht es richtig gut. Ich wollte immer schon mal im Versace sein und freue mich auf den ganzen Luxus hier", freute er sich nach seinem Exit bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war.

RTL Sam Dylan, Dschungelcamper 2025

RTL Sam Dylan, Realitystar

