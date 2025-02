Straßenkonzert: Ed Sheeran hat Ärger mit indischer Polizei

Ed Sheeran (33) wollte seinen Fans in Indien mit einem Straßenkonzert eine Freude bereiten. Die örtliche Polizei machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung: Während der Sänger am 9. Februar beherzt sein musikalisches Talent zum Besten gab, legte ein Polizeibeamter kurzerhand sein Mikrofon lahm. In einem Video auf X wurde der Vorfall von einem Zuschauer festgehalten. "Ed Sheeran ging auf die Straße, um alle in der Church Street in Bengaluru zu überraschen", schreibt der Fan zu seinem Clip und erklärt: "Aber ein Polizist kam einfach vorbei, zog den Stecker und überrumpelte stattdessen Ed Sheeran."

Der Grund für das Einschreiten der Beamten war Medienberichten zufolge, dass der Musiker keine Erlaubnis hatte, ein Straßenkonzert zu geben. Zwar habe er eine Auftrittsgenehmigung für seine offiziellen Konzerttermine in Indien, jedoch keine für spontane Auftritte im Freien. Ed widersprach diesen Behauptungen und äußerte sich in seiner Instagram-Story wie folgt: "Alles gut. Wir hatten die Erlaubnis, an diesem Ort zu spielen. Das war vorher geplant, wir sind nicht einfach zufällig aufgetaucht."

Doch nicht nur mit den indischen Behörden gibt es aktuell Ärger – auch privat kriselt es bei Ed. Wie der "Shape Of You"-Interpret jüngst in einem Interview mit MailOnline verriet, kam es zwischen ihm und seinem Cousin zu einem heftigen Streit. Sein Familienmitglied wollte den Song "Raise 'Em Up", den sie gemeinsam im Jahr 2010 aufgenommen hatten, neu veröffentlichen. Jedoch schalteten sich die Anwälte des Weltstars ein, woraufhin letztendlich die enge Freundschaft der zwei Männer zerbrach.

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran im Dezember 2021

