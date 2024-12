Ed Sheeran hat Streit mit seinem Cousin wegen Musikrechten

Jethro Sheeran (42), der Cousin von Ed Sheeran (33), hat öffentlich über einen schweren Familienstreit gesprochen, der die beiden auseinandergebracht hat. In einem Interview mit MailOnline erklärte Jethro, dass er und der weltbekannte Sänger einst sehr eng befreundet gewesen seien und sogar gemeinsam Musik aufgenommen hätten. Doch aufgrund eines Konflikts bezüglich eines unveröffentlichten Songs glaubt der 42-Jährige nicht, dass er jemals wieder mit Ed sprechen werde.

Der Streit entbrannte über den Track "Raise 'Em Up", den die beiden im Jahr 2010 gemeinsam aufgenommen hatten und der 2013 im Film "All Stars" zu hören war. Jethro wollte eine überarbeitete Version des Songs veröffentlichen, um seine Tochter Skyla Rain Sheeran bei ihrer Musikkarriere zu unterstützen. Doch Anwälte von Eds Plattenfirma Warner Music kontaktierten Jethro: Sie forderten ihn auf, alle Verweise auf Ed aus dem Track zu entfernen. Das verschärfte die Auseinandersetzung zwischen den beiden weiter.

Jethro, der derzeit bei seiner Mutter wohnt, hatte gehofft, durch die Zusammenarbeit mit Ed den Einstieg seiner Tochter in die Musikbranche zu erleichtern. Er behauptet, dass ihre Beziehung durch den Streit um die Musik vollständig zerbrochen sei. Ed, der mit Hits wie "Shape of You" internationale Berühmtheit erlangte, hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen seines Cousins geäußert. Trotz des Zerwürfnisses wünscht Jethro ihm weiterhin alles Gute – er betont jedoch, dass er ohne eine Entschuldigung keine Versöhnung sehe.

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2024

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran an seinem Geburtstag 2024

