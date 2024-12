Trotz Sexting: Darum nimmt Charlotte Dawson Matt zurück

Charlotte Dawson (32) hat nun erstmals ausführlich über die Entscheidung gesprochen, ihren Verlobten Matt Sarsfield trotz des Sexting-Skandals im August dieses Jahres zurückzunehmen. Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin erklärte laut The Sun, dass es dabei nicht in erster Linie um ihre zwei gemeinsamen Söhne oder das ungeborene Töchterchen ging, sondern um die noch bestehende Liebe zwischen ihr und Matt: "Das Vertrauen ist massiv geschwunden, es war sehr schwierig, aber die Liebe ist immer noch da und das ist das Wichtigste." Nachdem der Rugbyspieler mit anzüglichen Nachrichten an eine fremde Frau aufgeflogen war, zog er diesen Sommer vorübergehend aus dem gemeinsamen Haus aus. Mittlerweile sind die beiden wieder ein Paar, doch Charlottes Entscheidung sorgte in den sozialen Medien für heftige Diskussionen und sie erhielt viel Kritik.

"Es war ein herausforderndes Jahr und ich bin froh, wenn es vorbei ist", betonte die werdende Mutter laut The Sun. "Natürlich war ich wütend, als ich herausfand, was Matthew getan hatte." Doch sie beharrte auf ihrer Entscheidung, nicht nur um der Kinder willen zusammenzubleiben, sondern weil sie die tieferen Risse in ihrer Beziehung reparieren wollten: "Wenn es zwischen uns nicht stimmt, wird es nur noch schlimmer, und die Kinder werden darunter leiden." Die beiden gaben sich eine zweite Chance und setzten auf Therapie sowie Auszeiten an romantischen Orten wie in London und im Lake District. "Wir teilen uns zwei Jungs, ein Haus, Geschäfte und sind verlobt – es ist nicht so einfach, alles abzubrechen, also versuchen wir es ein letztes Mal", sagte Charlotte. Trotz der Demütigung, die sie durch seinen Verrat empfand, machen sie Fortschritte, wie sie erklärte: "Im Moment geht alles in die richtige Richtung."

Das Paar ist seit 2020 verlobt, und gemeinsam versuchten sie, nach dem Skandal ehrlich und offen miteinander umzugehen. Besonders emotional war ein Moment, als Matt in Charlottes Podcast unter Tränen seine Reue gestand. Er versicherte ihr: "Ich liebe dich und die Kinder. Ihr seid mein Leben." Dennoch bleibt bei Charlotte die Angst, dass so etwas "Demütigendes" wieder passieren könnte: "Meine ganze Welt ist einfach zusammengebrochen. Ich konnte es nicht fassen." Die turbulente Beziehung wird immer wieder öffentlich diskutiert, doch Charlotte betonte, dass Gefühle wie Liebe und Vergebung eine zentrale Rolle in ihrer Entscheidung gespielt haben, der Beziehung eine letzte Chance zu geben.

Charlotte Dawson im Dezember 2024

Charlotte Dawson mit ihren Söhnen, Oktober 2024

