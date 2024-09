Wird Emma Roberts in Buchverfilmung Britney Spears spielen?

Emma Roberts (33) scheint einen ganz großen Traum zu haben, der sich schon bald erfüllen könnte. Die Schauspielerin wurde durch Britney Spears' (42) langjährige Assistentin Felicia Culotta höchstpersönlich für Britneys Rolle in der mit Spannung erwarteten Verfilmung ihrer Biografie vorgeschlagen. Diese erklärte, die "Wild Child"-Darstellerin sei die perfekte Wahl für den Part, weil ihre Zeit als Kinderstar in der Nickelodeon-Serie "Unfabulous" der Jugend von Britney, die selbst durch den Disney Channel und den "Mickey Mouse Club" bekannt wurde, stark ähnele. Emma selbst verriet vor wenigen Tagen in einem Interview mit Cosmo, sie sei ganz begeistert von der Idee: "Es ist ein Gerücht, aber ich hoffe, dass es vielleicht wahr wird. Ich habe mich damals in meinem Zimmer eingeschlossen und 'In the Zone' gehört, bis ich jedes Wort auswendig konnte." Seitdem hege sie den Wunsch, die Pop-Ikone auf der großen Leinwand darzustellen.

Emma ist ein treuer Fan der "Toxic"-Interpretin. Im Interview scherzte sie: "Ich singe meinem Sohn in der Badewanne ständig Britney vor. Er muss denken, ich bin total verrückt. So sieht eine Millennial-Erziehung aus!" Die Idee, den "American Horror Story"-Star in einem Biopic über Britney mitwirken zu lassen, entstand mit dem Erfolg ihrer Memoiren "The Woman in Me", die an die Spitze der New-York-Times-Bestsellerliste kletterten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die großen Studios um die Rechte an einer Verfilmung kämpfen – mittlerweile scheint Universal den Zuschlag bekommen zu haben. Mit Jon M. Chu (44) als möglichen Regisseur könnte das Projekt nun langsam Fahrt aufnehmen.

Neben Emma schlug Felicia auch Timothée Chalamet (28) für die Rolle von Brits Ex Justin Timberlake (43) und Drew Barrymore (49) für die Besetzung ihrer eigenen Rolle, die der persönlichen Assistentin, vor. Britneys Buch zeichnet das Aufwachsen des Popstars in Mississippi und Louisiana, ihren Aufstieg zum Ruhm mit dem Debütalbum "...Baby One More Time" aus dem Jahr 1999, ihre Vormundschaft und ihre neu gewonnene Freiheit nach. Die Verfilmung soll einen noch tieferen und vor allem privateren Einblick in das Leben und den Werdegang der Sängerin geben, der ihrer Community bislang verwehrt geblieben sei. "Die Fans können sich auf eine intime Reise durch ihre Höhen und Tiefen freuen wie nie zuvor", verrät ein Informant zuletzt gegenüber Mirror zu dem Film.

