Emma Roberts und Cody John geben ihre Verlobung bekannt!

Emma Roberts (33) meldet sich mit wundervollen Nachrichten bei ihren Fans! Via Instagram gibt die Schauspielerin die Verlobung mit ihrem Partner Cody John bekannt. Auf dem Foto posieren die beiden lächelnd vor einem See. Überglücklich hält die American Horror Story-Darstellerin ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera. "Teile es hier, bevor es meine Mutter allen erzählt", betitelt der Hollywoodstar die Aufnahme.

Unter dem Beitrag hagelt es zahlreiche Glückwünsche – darunter auch von einigen Promis. "Glückwunsch!", schreibt beispielsweise Ashley Tisdale (39). "Ja, Glückwunsch, Schatz", freut sich auch Julianne Hough (35) für ihre Freundin. "Ich plane bereits den Junggesellinnenabschied! Ich freue mich so für dich, Baby", kommentiert zudem Nina Dobrev (35). Seit Oktober 2022 sind Emma und Cody bereits ein Paar. Seitdem zeigen sich die beiden immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit und teilen süße Pärchenfotos im Netz. Mit privaten Details über ihre Beziehung halten sich die beiden jedoch ziemlich bedeckt. Öffentliche Liebesbekundungen in Interviews sind eher Fehlanzeige.

Vor ihrer Beziehung mit Cody war Emma mit Garrett Hedlund (39) zusammen. Gemeinsam sind sie Eltern von einem Jungen namens Rhodes. Dieser hatte Ende 2020 das Licht der Welt erblickt. Im Januar 2022 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Seitdem teilt sich das Ex-Paar das Sorgerecht für ihren Sohn. Dies soll laut einem Insider auch wunderbar klappen – unter anderem dank ihres neuen Liebesglücks. "Es ist für Emma einfach, mit Garrett auf eine gesunde Art und Weise das Sorgerecht zu teilen, weil sie so glücklich ist", erklärte er gegenüber ET.

Getty Images Cody John und Emma Roberts auf der Pariser Fashion Week

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

