Neu-Mama Georgina Stumpf gibt Einblick in Familienalltag

Georgina Stumpf verbringt momentan all ihre Zeit mit ihrem Baby. Vor wenigen Monaten wurde die Streamerin zum ersten Mal Mutter und genießt seitdem das Leben daheim. Nun gibt sie ihren Followern auf Instagram ein Update. "Ich wollte euch mal mein Outfit des Tages zeigen. Das Oberteil ist von Skims – extra mit Babykotze. Die Hose ist von H&M und die Hausschuhe sind ein Geschenk von einer Freundin. Das Baby ist selbst gemacht", scherzt die frischgebackene Mama in einem Clip auf der Social-Media-Plattform.

Eigentlich wollte die Ex-Partnerin von Sido (44) gar nicht so viel über ihre Mutterschaft im Netz posten, doch da das Thema nun ihren Alltag bestimmt, sei es nicht anders möglich. "Ich mache gerade nicht so viel Spannendes, außer Zuhause sein. Ob hier in Hamburg oder bei Charlotte", erklärt die 34-Jährige auf Social Media. Seit der Trennung von dem Rapper wohnt Georgina zeitweise bei Sidos anderer Ex-Partnerin Charlotte Würdig (46).

Im Oktober des vergangenen Jahres bestätigte Sido, dass er und seine damalige Freundin Georgina ein Kind erwarten. Für den "Schlechtes Vorbild"-Interpreten ist es bereits das fünfte Kind. Kurz nach der Geburt verriet der 44-Jährige allerdings auf einem Konzert, dass die Beziehung vorbei sei. Wie ein Clip auf TikTok zeigt, offenbarte der Berliner auf der Bühne: "Ich bin Single, aber da ist jetzt ein neues Kind bei mir zu Hause. Ich habe gerade viel zu tun und muss mich um meine kleine Tochter kümmern."

Getty Images Charlotte Würdig im Juni 2022 in Berlin

Getty Images Sido, deutscher Rapper

