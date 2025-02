Prinz Harry redet mit Sohn Archie oft über seine Mama Diana

Prinz Harry (40) hat eine rührende Anekdote aus seinem Familienleben mit Sohn Prinz Archie (5) geteilt, in der es um die Erinnerung an seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (✝36), ging. Während der Invictus Games in Vancouver erzählte Harry, wie er mit seinem fünfjährigen Sohn darüber sprach, was Landminen sind. Dieses Gespräch führte schließlich dazu, dass Harry ihm Filme und Fotos von dessen Großmutter zeigte, wie sie in den 1990er-Jahren in Angola auf Minenfelder aufmerksam machte.

Diana hatte sich vor ihrem Tod 1997 mit ihrem Engagement gegen Landminen weltweit einen Namen gemacht. Ihr Bild, wie sie ein Minenfeld in Angola überquert, ging um die Welt und trug dazu bei, das Thema in den Fokus zu rücken. Harry selbst hatte ihre Arbeit im Jahr 2019 fortgesetzt, als er dasselbe Minenfeld in Dirico, Angola, besuchte. Im Rahmen der Invictus Games sagte Harry: "Archie fragte nach Landminen, also sprach ich darüber, wie einige dieser Typen in die Luft gesprengt wurden. Ich habe mit ihm über Minen gesprochen, als er fünf Jahre alt war. Interessanterweise gab es mir die Gelegenheit, über meine Mutter und seine Oma zu sprechen, woran ich nicht einmal wirklich gedacht hatte. Er wollte Videos und Fotos von seiner Oma Diana sehen, wie sie vor all den Jahren ihr Ding mit Landminen machte. Es kam also zu einem sehr interessanten Gespräch zwischen mir und ihm, ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte."

Im Gespräch mit CTV-Moderator Omar Sachedina fügte er hinzu: "Es ist schwierig, weil Kinder nicht immer die richtigen Fragen stellen, also schreit man es entweder sofort herunter, was ich nie tun werde, oder man beteiligt sich an der Unterhaltung und versucht, Dinge zu erklären." Bereits im Jahr 2022 sprach Harry in einem Interview mit Today darüber, wie er und seine Frau die Erinnerung an Diana lebendig halten. Er sagte: "Ich erzähle Archie nicht alles, was passiert ist. Aber auf jeden Fall, dass das Oma Diana ist, und wir haben eine Menge Fotos von ihr im Haus." Abseits der emotionalen Familienmomente zeigten sich Harry und seine Frau Meghan bei den Invictus Games betont nahbar. Gemeinsam besuchten sie eine indigene Gemeinde in Kanada und wurden dort herzlich empfangen. Meghan bedankte sich später auf Instagram mit den Worten: "Danke, dass ihr uns auf euer heiliges Land eingeladen habt." Die Sussexes wurden zudem bei Konzerten und sportlichen Wettkämpfen der Veranstaltung gesehen, wo sie ihre Nähe zueinander mehrfach unter Beweis stellten.

Collage: Getty Images Collage: Prinz Harry und Prinzessin Diana

Instagram / misanharriman Prinz Archie und Prinzessin Diana

