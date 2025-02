Blake Lively verweigerte wohl Intimitätskoordinator-Treffen

Das Drama zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) nimmt nach wie vor kein Ende. Die Schauspielerin wirft ihrem It Ends With Us-Co-Star unter anderem vor, sie während des Drehs sexuell belästigt zu haben. Außerdem habe er unpassende, schlüpfrige Szenen in das Drehbuch einbringen wollen. Wie die Daily Mail berichtet, bringen Justins handschriftliche Notizen, E-Mails und Textnachrichten vor Beginn der Dreharbeiten nun neues Licht in das Ganze: Demnach wurden sämtliche Sexszenen vorab mit einer Intimitätskoordinatorin skizziert und lediglich als Vorschlag festgehalten.

Auch Blake hätte bei den Treffen vor den Dreharbeiten dabei sein sollen, verweigerte ihre Anwesenheit jedoch. "Idealerweise hätten diese Gespräche direkt zwischen Lively und der Intimitätsbeauftragten stattgefunden, wie Baldoni es gefordert hatte. Lively lehnte es jedoch ab, sich mit ihr zu treffen, sodass Baldoni in der nicht gerade idealen Lage war, die Notizen an Lively in ihrem Penthouse weiterzugeben", heißt es. Justin musste somit alleine mit der Koordinatorin sprechen, um die Sexszenen zu besprechen. Die Erlaubnis dazu erhielt er, wie Textnachrichten beweisen sollen, von einer Produzentin.

Blake vertritt hingegen einen anderen Standpunkt: Laut der Gossip Girl-Darstellerin sei keine Intimitätskoordinatorin an der Produktion beteiligt gewesen, bis sie nach einer verlangte. Tatsächlich wurde aber bereits sechs Wochen vor Drehbeginn eine solche engagiert. Nachdem die Frau von Ryan Reynolds (48) im Januar eine Klage gegen Justin eingereicht hatte, reichte dieser schnell eine Gegenklage in Höhe von umgerechnet fast 400 Millionen Euro ein. Kurz darauf richtete der Jane the Virgin-Star eine Webseite ein, auf der er seine Version der Ereignisse schilderte und auch die handschriftlichen Notizen veröffentlichte.

Anzeige Anzeige

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni im Dezember 2024

Anzeige Anzeige