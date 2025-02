Justin Baldoni startet Website zur Verteidigung gegen Blake

Am Wochenende hat der Schauspieler und Regisseur Justin Baldoni (41) eine Website ins Leben gerufen, um sich gegen die Vorwürfe von Blake Lively (37) zu verteidigen. Das berichteten unter anderem Medien wie TMZ. Blake Lively hatte den Schauspieler beschuldigt, sie während der Dreharbeiten zu "It Ends With Us" sexuell belästigt zu haben. Die Website, die Justin veröffentlicht hat, enthält unter anderem eine aktualisierte Klageschrift sowie eine detaillierte Zeitleiste mit unveröffentlichten Nachrichten und E-Mails zwischen ihm, Blake und ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48). Ziel der Plattform sei es laut Justins Anwalt, die Öffentlichkeit über alle relevanten Beweise zu informieren und Blakes Vorwürfe zurückzuweisen.

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Hollywood-Größen hatte letztes Jahr begonnen, als Blake Lively eine Klage gegen Justin Baldoni und seine Produktionsfirma Wayfarer Studios wegen sexueller Belästigung einreichte. Justin reagierte damals mit einer Gegenklage, in der er die Schauspielerin, ihren Ehemann sowie Blakes Publizistin Leslie Sloane der Verleumdung und Erpressung beschuldigte. Auf der Website werden auch Nachrichten gezeigt, die Ryan Reynolds an Justin Baldoni geschickt haben soll. In einer dieser Nachrichten schrieb Ryan Reynolds angeblich: "Ich freue mich, dass Blake kreativ mit jemand so Dynamischem wie dir zusammenarbeiten kann." Die Plattform geht nur wenige Tage vor einer ersten Anhörung an den Start, bei der unter anderem ein Versuch Blake Livelys diskutiert wird, eine Nachrichtensperre für Justin Baldonis Anwalt durchzusetzen.

Die beiden Schauspieler standen für die Adaption des Bestsellers "It Ends With Us" von Colleen Hoover vor der Kamera, doch hinter den Kulissen eskalierte der Konflikt. Justin Baldoni, der sich in der Vergangenheit öffentlich als Feminist positioniert hat, sieht seine Reputation nun zerstört und will mit der Website "Wahrheit und Transparenz" schaffen. Blake Lively hingegen wirft ihm vor, die Plattform als Mittel einzusetzen, um sie unter Druck zu setzen und ihren Ruf zu schädigen – ein Vorwurf, den Justin Baldoni vehement zurückweist. Die erbitterte Fehde hat nicht nur die Filmproduktion überschattet, sondern spaltet inzwischen auch die Fangemeinden der beiden Stars, und ein Ende scheint nicht in Sicht.

Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures, Dia Dipasupil/Getty Images Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Dia Dipasupil/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM Collage: Justin Baldoni und Ryan Reynolds

