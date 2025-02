Leo Woodall enthüllt die Schattenseiten als Frauenschwarm

Leo Woodall (28), bekannt aus "The White Lotus" und "One Day", hat sich in einem Interview mit dem britischen Magazin RadioTimes zu den Herausforderungen geäußert, die es mit sich bringt, als Herzensbrecher auf der Leinwand dargestellt zu werden. Während der Schauspieler zugibt, dass dies "Teil des Jobs" sei, beschreibt er auch die Schattenseiten. "Es gibt Aspekte, die einen verletzlich und entblößt fühlen lassen", erklärte er. Besonders schwierig sei der Druck, den Vorstellungen des Publikums gerecht zu werden: "Man fragt sich unweigerlich: Bin ich wirklich dieser Typ?" Zuletzt war er in der Rolle des jüngeren Liebhabers von Renée Zellwegers (55) Charakter im neuen Bridget-Jones-Film "Verrückt nach ihm" zu sehen.

Mit Blick auf die zunehmende Darstellung von Beziehungen mit größerem Altersunterschied auf der Leinwand sieht Leo darin kein neues Phänomen, sondern eine realistische Reflexion des Lebens. Er betonte jedoch, dass der neue Bridget-Jones-Film sich weniger auf diese Dynamik konzentriere, sondern vielmehr auf Themen wie Trauer und Mutterschaft. Sein Charakter bringe in erster Linie Freude in die Welt der titelgebenden Protagonistin, erklärte der Schauspieler. Die Entscheidung, an dem Projekt teilzunehmen, sei ihm zudem leichtgefallen. "Das Drehbuch war einfach wunderschön und ich wollte unbedingt ein Teil davon sein", so Leo, der auch bekennender Fan der Filmreihe ist, die 2001 mit "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" ihren Anfang nahm.

Privat zeigt sich der 27-Jährige ebenso nachdenklich wie in seiner Schauspielarbeit. Bereits in einem früheren Interview sprach er mit People über die Herausforderungen, komplexe Figuren glaubhaft darzustellen. So habe er sich beispielsweise bei seiner Rolle als Dex in der Netflix-Serie "One Day" stark mit der emotionalen Zerbrechlichkeit der Figur verbunden gefühlt. "Hinter der Fassade des selbstbewussten Playboys steckt eine tiefe Verletzlichkeit", sagte er damals. Leo hat es sich zur Aufgabe gemacht, Figuren mit all ihren Ecken und Kanten zu zeigen, und sieht darin offenbar eine persönliche Verantwortung, Geschichten möglichst authentisch zu erzählen.

Getty Images Leo Woodall im November 2022 in London

Getty Images Chiwetel Ejiofor, Renee Zellweger und Leo Woodall

