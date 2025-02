Darum hält Leo Woodall seine Beziehung mit Meghann geheim

Leo Woodall (28) hat in einem Interview mit Elle UK seltene Einblicke in seine Beziehung mit der Schauspielerin Meghann Fahy (34) gegeben. Die beiden lernten sich im Februar 2022 am Set der zweiten Staffel von "The White Lotus" kennen und bestätigten ihre Romanze erstmals im September desselben Jahres. Seitdem halten sie ihre Beziehung jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Meghann zeigte sich allerdings vor Kurzem an Leos Seite, als sie gemeinsam über den roten Teppich bei der Premiere von "Bridget Jones: Mad About the Boy" in London gingen.

Im Gespräch mit dem Magazin erklärte Leo, weshalb ihnen Diskretion so wichtig ist. "Wir sind wirklich gut darin, es so privat wie möglich zu halten. Für mich ist das der einzige Weg", verriet der britische Schauspieler. Besonders soziale Medien kommen für Leo als Plattform für Einblicke in sein Liebesleben nicht infrage: "Man sieht ständig öffentliche Beziehungen, über die online berichtet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Es sollte ein sicherer Raum sein, und ich denke, andere daran teilhaben zu lassen, ist absolut kontraproduktiv." Bisher bleibt das Paar daher seiner Linie treu und zeigt sich nur selten zusammen.

Für Meghann und Leo war "The White Lotus" nicht nur der Startschuss ihrer Beziehung, sondern auch ein enormer Karriereschub. Meghann, die zuvor eine Hauptrolle in der Serie "The Bold Type" innehatte, und Leo, der seit seiner Rolle in "Cherry" als vielversprechendes Talent gilt, rückten mit ihren Auftritten im HBO-Hit weltweit ins Rampenlicht. Privat verbringen die beiden ihre Zeit abseits der roten Teppiche offenbar lieber im Stillen. Meghann verriet in einem früheren Interview, dass sie es schätze, sich in ihrer Freizeit von der Welt des Glamours zu distanzieren – eine Haltung, die offenbar auch Leo teilt.

Instagram / meghannfahey Die Schatten von Meghann Fahy und Leo Woodall, Januar 2025

Instagram / leowoodall Die Schauspieler Leo Woodall und Meghann Fahy

