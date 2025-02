Hätte Leo Woodall Lust auf die James-Bond-Rolle?

Leo Woodall (28), bekannt aus Produktionen wie "Cherry", hat in einem aktuellen Interview mit Variety über die immer wieder kursierenden Gerüchte rund um eine mögliche James Bond-Verkörperung gesprochen. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, die legendäre Rolle von 007 zu übernehmen, antwortete der Schauspieler offen: "Ja, ich würde Bond machen. So etwas würde ich gerne machen." Bislang sei jedoch niemand an ihn herangetreten, um ihm die Rolle anzubieten, ergänzte er mit einem Augenzwinkern.

Der Brite, der von Fans und Experten immer wieder als potenzieller Nachfolger von Daniel Craig (56) gehandelt wird, betonte, dass er generell großes Interesse an Actionrollen habe. "Es muss nicht unbedingt darum gehen, die Welt zu retten, aber ich will ein paar Bösewichte verhauen, wissen Sie?", verriet Leo weiter. Was die Zukunft der Bond-Reihe betrifft, gibt es noch weitere heiße Kandidaten für die Rolle des 007. Allen voran: der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson (34).

Abseits der Bond-Gerüchte hat Leo mit seiner charmanten und charismatischen Ausstrahlung in der Film- und Fernsehwelt bereits Eindruck hinterlassen. Der in London geborene Schauspieler, der erst in den letzten Jahren größere Aufmerksamkeit erlangte, wurde vor allem durch seine Rolle in der zweiten Staffel von "The White Lotus" einem breiteren Publikum bekannt, bei deren Dreh er auch seine Freundin Meghann Fahy (34) kennen und lieben lernte.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson auf der Weltpremiere von "Nosferatu" in Berlin, Dezember 2024

Getty Images Leo Woodall und Meghann Fahy

