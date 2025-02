Sabrina Carpenter trotzt eisiger Kälte in stilvollem Outfit

Sabrina Carpenter (25) trotzt den eisigen Temperaturen in New York City! Die Sängerin wurde am Dienstagabend auf dem Weg zu einem Treffen mit engen Freunden gesichtet. Doch statt sich in eine dicke Daunenjacke zu zwängen und mit Schal und Mütze auszustatten, stolzierte sie, wie Schnappschüsse, die Just Jared vorliegen, zeigen, in einem weißen, knielangen Korsettkleid, dazu passenden High Heels und einem stylischen beigen offenen Mantel durch die Gegend – farblich passend zum Schnee, der die Straßen der Großstadt bedeckt.

Auch bei Minusgraden setzt Sabrina auf Sexyness und viel Haut. Wegen der Wahl ihrer freizügigen Looks und allgemein wegen ihres sexy Auftretens, das sie auch bei ihren Auftritten an den Tag legt, bekommt die "Espresso"-Interpretin immer wieder Kritik zu hören. So werden ihre Darbietungen unter anderem als "anstößig" betitelt. Doch Sabrina wehrte sich und erklärte gegenüber The Sun: "Wenn man mit einer Frau nicht umgehen kann, die sich mit ihrer Sexualität wohlfühlt, sollte man nicht zu meinen Shows kommen." Das Problem, dass Frauen wegen ihrer Sexualität kritisiert werden, gebe es außerdem schon sehr lange. "In den Nullerjahren war es Rihanna (36), in den Neunzigern war es Britney Spears (43), in den Achtzigern war es Madonna (66) – und jetzt bin ich es", erklärte Sabrina.

Sabrina ist aber nicht nur wegen ihres Aussehens in aller Munde – vielmehr vor allem wegen ihres Talents. Die Disney-Bekanntheit führt seit einigen Jahren eine erfolgreiche Gesangskarriere und erhielt zuletzt sogar eine Auszeichnung dafür. Mit ihrem Album "Short n' Sweet" und dem Erfolgshit "Please Please Please" räumte sie in den Kategorien "Bestes Pop-Album" und "Song des Jahres" gleich zwei Grammys an einem Abend ab.

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Sabrina Carpenter bei den Grammys 2025

