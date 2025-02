So verliebt: Sophia Thomalla und ihr Sascha teilen süßes Pic

Ein süßes Liebesselfie sorgt derzeit bei den Fans von Sophia Thomalla (35) und Alexander Zverev (27) für Begeisterung. Die Schauspielerin begleitet ihren Freund nach Buenos Aires, wo die Argentina Open stattfinden. Zwischen den Spielen nahm sich das Paar eine kleine Auszeit und besuchte das berühmte La-Bombonera-Stadion, um ein Fußballspiel der Boca Juniors gegen die Independiente Rivadavia anzusehen. Ihr abendlicher Ausflug wurde in einem Selfie festgehalten, das Sophia später auf Instagram postete.

Sophia begleitet ihren "Sascha", wie sie den Tennisstar liebevoll nennt, regelmäßig zu seinen Tennisspielen rund um den Globus. Zuletzt überraschte das Paar mit einem einstudierten Handschlag-Special, das die beiden vor einem Match präsentierten. Ihre Reise nach Argentinien zeigt erneut, wie eng verbunden die beiden trotz ihrer unterschiedlichen Karrierewelten sind. Ob Alexander mit dieser Unterstützung bei den Argentina Open punkten kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen: Am Mittwochabend (deutscher Zeit) tritt er im Achtelfinale gegen Dušan Lajović an.

Sophia und Alexander sind seit Oktober 2021 offiziell ein Paar. "Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel...", schrieb sie einst zu ihrem Beziehungs-Outing auf Instagram. Während Sophia sich bei ihren Ex-Freunden eher zurückhaltend über Beziehungen äußerte, gewährt sie ihren Fans nun regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihrem Tennisprofi.

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2023

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla, November 2024

