Sophia Thomalla bei Zverevs Spielen nur noch in Reihe zwei

Alexander Zverev (27) kämpft derzeit bei den Australian Open um den Grand-Slam-Titel und konnte sich bereits erfolgreich gegen Lucas Pouille durchsetzen. Auch seine Partnerin Sophia Thomalla (35) ist wie gewohnt an seiner Seite, um ihn zu unterstützen. Allerdings gibt es diesmal eine Neuerung: Bei Grand-Slam-Turnieren dürfen vier Mitglieder des Teams näher am Spielfeld sitzen. Diese neue Regel bedeutet für Sophia, dass sie nicht mehr direkt bei Zverevs Familie sitzt. Stattdessen hat sie ihren Platz neben Physiotherapeut Chris Seiler gefunden, während Bruder Mischa und Vater Alexander mit zwei weiteren Team-Mitgliedern die Vorzugssitze erhalten.

Die Umstellung scheint Alexander Zverev jedoch wenig zu stören. Im Gespräch mit Bild bewies er Humor und meinte scherzhaft: "Ich hasse die neue Möglichkeit. Ich will die nicht noch öfter sehen, die da sitzen." Gleichzeitig gab er sich gelassen, als er erklärte: "Tennis ist innovativ, die Welt ist innovativ, es ist, wie es ist." Trotz der neuen Regel ließ sich Sophia offenbar nicht aus der Ruhe bringen. In einem lässigen Look mit einer Camouflage-Mütze verfolgte sie das Spiel von der Tribüne aus mit voller Konzentration und feuerte ihren Freund kräftig an.

Sophia Thomalla, die nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Moderatorin und Model bekannt ist, begleitet Alexander Zverev regelmäßig zu seinen Turnieren. Die beiden machten 2021 ihre Beziehung öffentlich und gelten seitdem als eines der beliebtesten Promi-Paare in Deutschland. Sophia, die aus einer prominenten Familie stammt und die Tochter der Schauspielerin Simone Thomalla (59) ist, zeigt sich regelmäßig an der Seite des erfolgreichen Sportlers, sowohl auf als auch abseits des Tennisplatzes. Ihr Engagement und ihre Unterstützung sind zu einem festen Bestandteil seiner Auftritte geworden – ob nun aus der ersten oder der zweiten Reihe.

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2023

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Juni 2024

