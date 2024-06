Die Fans sind begeistert von Mindy Kalings After-Baby-Body

Mindy Kaling (45) zelebriert den Sommer! Auf Instagram postet die Schauspielerin eine Reihe von Schnappschüssen aus ihrem Leben: Die dreifache Mutter steht im Badeanzug in ihrem grünen Garten, unternimmt sonnige Ausflüge mit ihren Kids und nascht knallrote Erdbeeren. Dazu kommentiert sie fröhlich: "Und der Sommer beginnt!" Doch ihren Fans springt eine Sache besonders ins Auge. "Hat sie nicht gerade erst ein Baby bekommen? Und so gut sieht sie aus?!", fragt ein Fan entgeistert. "Sie sieht toll aus!", stimmt ein weiterer Nutzer zu.

Erst vor wenigen Tagen verriet Mindy, dass sie erneut Mutter geworden war. "Ende Februar habe ich meine Tochter Anne zur Welt gebracht. Sie ist das beste Geburtstagsgeschenk, das ich mir je hätte vorstellen können", verkündete sie ganz unvermittelt in den sozialen Medien. Dazu teilte sie ein süßes Foto ihrer zwei älteren Sprösslinge Kit und Spencer, wie sie mit Baby Anne auf einer Decke im Garten kuscheln. "Wenn die Dinge schwierig sind, wenn ich zum Zynismus neige, sind meine drei Kinder eine großartige Erinnerung an die pure Freude in meinem Leben", schwärmt die "The Office"-Bekanntheit.

Paparazzi-Fotos und Co. von der Comedy-Autorin mit Babybauch gibt es keine – ihre Schwangerschaften hielt Mindy in der Vergangenheit erfolgreich vor der Öffentlichkeit geheim. "Ich weiß nicht, ob ich jedem empfehlen würde, während einer weltweiten Pandemie heimlich schwanger zu werden, aber ich kann sagen, dass ich eine Menge daraus gelernt habe", scherzte sie nach der Geburt ihres Sohnes Spencer im Jahr 2020 gegenüber People.

Instagram / mindykaling Mindy Kaling im Juni 2024

Instagram / mindykaling Mindy Kalings Kinder, Juni 2024

