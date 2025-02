Coupleontour-Ina in großer Sorge: Ihre Mutter muss in Klinik

Ina (28) vom einstigen Influencer-Duo Coupleontour meldet sich bei ihren Fans mit unschönen Nachrichten: Ihre Mama musste in ein Krankenhaus gebracht werden, weil bei ihr eine Lungenembolie festgestellt wurde. "Der Abend ist jetzt doch ganz anders gelaufen als ursprünglich geplant. Also wir sind jetzt doch nicht nach Hause gefahren, sondern direkt durch zum Krankenhaus. [...] Es wird jetzt gerade geschaut, ob sie noch verlegt werden muss oder ob sie das hier in den Griff bekommen. [...] Ich hoffe, dass sie einfach gut durch die Nacht kommt", berichtete die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Einige Stunden nach dieser Nachricht meldete sich Ina erneut bei ihrer Community – dieses Mal mit deutlich besseren Nachrichten! "Gerade aus dem Krankenhaus zurück – Mama hat die Nacht gut überstanden", ließ sie ihre Fans auf den sozialen Medien wissen. In ihrer Story bedankte sich Ina für die Anteilnahme der Social-Media-Nutzer, die ihr offenbar zahlreiche Nachrichten zukommen lassen haben, um sie aufzumuntern.

Inas Mutter hatte bereits in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im März 2024 machte die Netz-Bekanntheit via Social Media öffentlich, dass ihre Mama an Krebs erkrankt ist. "Wir haben [...] die Diagnose bekommen und der Krebs hat sich bestätigt", hieß es in einem emotionalen Statement. Einige Monate später berichtete sie, dass ihre Mutter Lungenkrebs habe – und zwar im Endstadium. "Sie hat Lungenkrebs im vierten Stadium. Sie verträgt die Therapie gegen den Krebs aktuell ganz gut. Allerdings ist ihr Herz schwach, weswegen es immer wieder zu Rückschlägen kommt", erklärte sie im Dezember des vergangenen Jahres.

Instagram / inaontour Coupleontour-Ina und ihre Mutter, Mai 2024

Instagram / inaontour Coupleontour-Ina, November 2024