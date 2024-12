Die Mama von Coupleontour-Ina hat Lungenkrebs im Endstadium

Hinter Ina (28) von Coupleontour liegt ein turbulentes Jahr. Im März ging die Influencerin mit der Krebsdiagnose ihrer geliebten Mutter an die Öffentlichkeit. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram gab Ina nun ein erschütterndes Gesundheitsupdate. "Sie hat Lungenkrebs im vierten Stadium. Sie verträgt die Therapie gegen den Krebs aktuell ganz gut. Allerdings ist ihr Herz schwach, weswegen es immer wieder zu Rückschlägen kommt", verriet sie.

In dem Q&A erklärte Ina zudem, dass es zur genauen Lebenserwartung ihrer Mutter zum jetzigen Stand keine Details gebe. Dennoch gibt sie die Hoffnung noch nicht auf. "Wir hoffen, dass wir sie noch lange bei uns haben – jeder weitere Tag ist ein Geschenk", machte die Bloggerin auf ihrem Social-Media-Kanal deutlich und fügte der Story ein rotes Herz-Emoji mit Verband hinzu.

Für Ina ist es traurigerweise nicht der erste Schicksalsschlag: Am 12. Juli 2022 erlitt sie mit nur 26 Jahren einen schweren Schlaganfall und musste dabei sogar ins künstliche Koma versetzt werden. Im Netz ließ die YouTuberin diesen einschneidenden Tag Revue passieren und verriet dabei, wie sie über das Sterben denkt: "Ich muss sagen, dass ich immer große Angst vor dem Tod hatte. Ich habe ihm ja tief in die Augen geblickt, sodass sich meine Angst [seither] in Grenzen hält. Ich war damals noch nicht so weit, zu gehen und bin dem Tod von der Schippe gesprungen."

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour im Juni 2023

Instagram / inaontour Ina im September 2024