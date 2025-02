Jennifer Aniston teilt süße Nostalgie zum 56. Geburtstag

Jennifer Aniston hat ihren Geburtstag dieses Jahr auf eine besonders nostalgische Weise gefeiert. Die Schauspielerin, die am 11. Februar 56 Jahre alt wurde, postete auf Instagram ein schwarz-weißes Kindheitsfoto von sich, das sie in einem Klassenzimmer zeigt. Darauf ist die junge Jennifer in einem hübschen Look aus einem gemusterten Rock, einem dazu passenden Top und einem Haarband über dem Pony zu sehen. Anbei bedankt sich die Hollywood-Berühmtheit für all die herzlichen Glückwünsche, die sie zu ihrem Geburtstag erreicht haben. "Dieses Kind ist sehr dankbar und fühlt sich sehr geliebt", fügt Jennifer abschließend hinzu.

Ähnlich nostalgisch zeigt sich zu Jens Geburtstag auch ihre einstige Friends-Kollegin Courteney Cox (60). Seit der Zusammenarbeit an der Kultserie verbindet die zwei eine langjährige, enge Freundschaft – und genau das bringt die Filmemacherin mit einem gemeinsamen Schnappschuss aus alten Zeiten und mit rührenden Worten zum Ausdruck. "Alles Gute zum Geburtstag für meine Freundin fürs Leben. Nie gab es eine großzügigere, liebevollere, schönere, talentiertere, lustigere und loyalere Freundin. Ich bin so glücklich, dass ich mit dir aufgewachsen bin", schwärmt Courteney in ihrem Instagram-Beitrag, während auf dem Bild daneben ihre lächelnden Gesichter festgehalten sind.

Jennifer gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten, erfolgreichsten und einflussreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Angefangen hat sie mit kleinen Statistenrollen, und mit der Lust auf mehr folgten innerhalb kurzer Zeit die ersten Hauptrollen. Ihren Durchbruch schaffte die gebürtige Kalifornierin dann in den 1990er-Jahren im Alter von Mitte 20 mit der Verkörperung der Rachel Green in "Friends". Trotz Kultstatus bleibt Jennifer auch nach über drei Jahrzehnten in Hollywood bodenständig. Neben ihrer Schauspielkarriere ist sie heute erfolgreiche Unternehmerin und hat 2021 ihr eigenes Haarpflege-Label LolaVie ins Leben gerufen. Sie teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben und hat sich durch charmante Interviews und eine authentische Social-Media-Präsenz viele Fans bewahrt.

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston in den 1970er-Jahren

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Jahr 2002

