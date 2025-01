Sir Rod Stewart feiert seinen 80. Geburtstag auf Luxusjacht

Das ist mal eine brisante Geburtstagsfeier! Sänger Rod Stewart genießt seinen 80. Geburtstag auf dem Wasser. Für ganze zehn Tage mietete die Musiklegende sich laut britischen Medienberichten eine Superjacht im Wert von 145 Millionen Euro. Diese liegt im Hafen von St. Barths, wo es sich der Brite derzeit ordentlich gut gehen lässt. Während er ganz entspannt am Ende eines Beiboots liegt, wird er von Paparazzi abgelichtet. Mit einem lockeren Outfit, bestehend aus einem gelben Hemd und einer beigefarbenen Hose, schippert Rod im Luxushafen herum.

Doch allein verbringt der achtfache Vater den schönsten Tag des Jahres sicherlich nicht! Für sein Jubiläum lud der in den 1970er-Jahren bekannt gewordene Rockstar seine gesamte Familie ein. Ganze 14 Personen zählen laut dem Magazin zu den Geburtstagsgästen, denen auf der schwimmenden Luxusunterkunft keine Wünsche unerfüllt bleiben. Unter anderem soll es allein drei Sterneköche an Bord geben. Für diesen Trip lässt der Rocker einiges an Geld springen. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail: "Der Urlaub kostet Rod Millionen. Er ist bekannt dafür, ein Geizhals zu sein, aber dieses Mal nicht."

Für seine Familie gibt der zum Ritter geschlagene Brite augenscheinlich gerne mal ein paar Millionen Euro aus. Über seinen Instagram-Account bedankte er sich zudem bei den Menschen, die ihm nahestehen. In seiner Story schrieb er: "Ich nutze die Gelegenheit an meinem 80. Geburtstag, um meine persönliche Dankbarkeit auszusprechen." Darauf fährt der heimliche Modelleisenbahn-Fan fort: "Danke auch an alle meine loyalen Fans auf der ganzen Welt, die mir dieses wundervolle Leben ermöglichen." Auch seine Frau Penny Lancaster (53) dankte ihrem Mann über Social Media. "Alles Gute, mein Schatz. Ich bin so dankbar, dass ich diesen Tag mit dir und den Kindern verbringen darf", drückte sie ihre Freude aus.

Anzeige Anzeige

Spread Pictures/MEGA Sir Rod Stewart, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im November 2023

Anzeige Anzeige