Rapper Fat Joe trauert um seinen verstorbenen Vater Ernesto

Fat Joe (54) macht eine schwere Zeit durch. Der Rapper verlor am 12. Februar seinen geliebten Vater Ernesto alias Cuba. Auf Instagram widmet er dem Familienoberhaupt nun einige gemeinsame Schnappschüsse und rührende Worte. "Es ist schlimm. Ich brauche keine Sympathie, ich will nur meinen Vater ehren. Er ist eine Legende in meinen Augen. An meine Mutter, Frau, Brüder und Schwestern, ich liebe euch und wir werden immer vereint sein", schreibt der "All The Way Up"-Interpret und fügt auf Spanisch hinzu: "Papi, ich liebe dich für immer."

Der Musiker, dessen Geburtsname Joseph Antonio Cartagena lautet, ließ in der Vergangenheit oft durchblicken, wie sehr ihn sein Vater geprägt hat. In seiner Biografie "The Book of Jose: A Memoir" erzählte Joe, wie wichtig sein Vater für sein Weltbild war. Ernesto habe ihm als junger Mann die Bedeutung von harter Arbeit beigebracht und ihm geholfen, seine Sturheit abzulegen. Der Musiker wuchs in ärmlichen Verhältnissen in der Bronx auf und begann schon in jungen Jahren zu klauen, um seine Familie zu unterstützen.

Joe steht schon seit den 1990er-Jahren in der Öffentlichkeit und gilt als Entdecker großer Künstler, wie Remy Ma (44), Big Pun und DJ Khaled (49). Zuletzt machte er mit einem enormen Gewichtsverlust auf sich aufmerksam. Im Gespräch mit Us Weekly gab er im vergangenen Herbst zu, dass er dazu das Antidiabetikum Ozempic benutzt habe. Außerdem musste der Musikproduzent seine Ernährung umstellen. "Wir versuchen einfach, so wenig Kohlenhydrate wie möglich zu essen. Also halten wir uns von Brot, Nudeln und Reis fern", erklärte der 54-Jährige seine neue Diät.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fat Joe, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Fat Joe und DJ Khaled im Juni 2021