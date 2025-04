Sinneswandel: Fat Joe hat in 10 Jahren 113 Kilo verloren

Fat Joe (54) hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Transformation durchgemacht und beeindruckt mit einem unfassbaren Gewichtsverlust von etwa 113 Kilo. In einem Interview in der Show "3rd Hour Today" verriet der "Lean Back"-Rapper, dass er sich auf eine bessere Gesundheit konzentriert. "Wir versuchen, am Leben zu bleiben, Bruder", scherzte er und fügte hinzu, dass er sich trotz seiner körperlichen Veränderung immer noch wie "Fat Joe" fühle. Co-Moderator Craig Melvin witzelte sogar, dass Joe inzwischen eher als "Slim Jim" durchginge.

Fat Joe erklärte weiter, dass seine Gewichtsabnahme durch eine Kombination aus einer kohlenhydratarmen Ernährung und der Einnahme von Ozempic, einem verschreibungspflichtigen Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes, gelang. "Wir versuchen, alles zu essen, was so wenig Kohlenhydrate wie möglich hat", erklärte der Musiker. Das Medikament half ihm zudem dabei, Heißhunger zu kontrollieren. Seine Reise zum Gewichtsverlust hat jedoch einen ernsten Hintergrund: Nachdem sein enger Freund Big Pun im Jahr 2000 im Alter von 28 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben war, versprach Joe sich selbst, gesund zu werden, um seiner Tochter erhalten zu bleiben. "Ich schaute auf seine kleine Tochter. Sie war im selben Alter wie meine Tochter. Ich sagte mir, 'Du musst abnehmen, sonst bist du weg vom Fenster.'"

Neben seinem beeindruckenden Abnehmerfolg ist Fat Joe auch durch seine offene, humorvolle Art bekannt. Er integriert seine Transformation nicht nur in Gespräche, sondern auch in seine Musik. Sein neues Album "The World Changed on Me", mit dem er überraschend in die Öffentlichkeit zurückkehrte, reflektiert dabei nicht nur die Veränderungen in seinem Leben, sondern auch in der Gesellschaft. Als Vater ist es für ihn wichtig, ein gutes Beispiel für die nächste Generation zu sein. Fans schätzen ihn für seine Ehrlichkeit und seine Fähigkeit, sich trotz Karriereerfolg nahbar und authentisch zu zeigen. Sein Weg beweist, dass Entschlossenheit und Selbstfürsorge Außergewöhnliches bewirken können.

Getty Images Fat Joe und KRS-One, August 2023 in New York City

https://www.instagram.com/p/DBC4HqBMV5w/?hl=de Fat Joe in New York im Oktober 2024

