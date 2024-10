Fat Joe enthüllt: So gelang der Gewichtsverlust von 90 Kilo

Fat Joe (54), bürgerlich Joseph Antonio Cartagena, hat das Geheimnis hinter seiner beeindruckenden Gewichtsabnahme von rund 90 Kilogramm gelüftet. Der Rapper, bekannt für Hits wie "Lean Back", verriet kürzlich, dass eine Kombination aus gesunder Ernährung und der Verwendung eines verschreibungspflichtigen Medikaments ihm geholfen hat, von seinem Höchstgewicht von 210 Kilogramm herunterzukommen. In einem Interview mit Us Weekly sprach der gebürtige New Yorker offen über die jahrzehntelange Arbeit an seiner körperlichen Transformation.

Im Interview erklärte Fat Joe, dass er versucht, so wenig Kohlenhydrate wie möglich zu sich zu nehmen und weitestgehend auf Brot, Pasta und Reis verzichtet. "Das ist die klügste Art zu essen", sagte er gegenüber Us Weekly. Obwohl er sich manchmal noch kleine Mengen gönnt, achtet er darauf, maßvoll zu bleiben: "Ich habe heute Morgen eine Ecke von einem Toastbrot gesnackt. Normalerweise hätte ich das ganze Ding gegessen, aber ich versuche, klüger zu sein." Zusätzlich hilft ihm das Medikament Ozempic, welches ursprünglich für die Behandlung von Diabetes entwickelt wurde, sein Gewicht zu halten.

Die Motivation für ein gesünderes Leben kam nach dem tragischen Verlust seines engen Freundes Big Pun im Jahr 2000, der im Alter von 29 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Fat Joe, der wegen Steuerbetrugs schon einige Monate im Gefängnis verbracht hat, erkannte eigenen Angaben zufolge noch auf der Beerdigung, dass er sein Leben ändern musste, um für seine Familie da zu sein. Seitdem integriert er Fitness in seinen Alltag, zum Beispiel durch Radtouren in Miami, und teilt Ratschläge für andere, die in Form kommen wollen: "Man muss tun, was einen gesund hält. Beginnt mit zehn Minuten Bewegung am Tag, dann 15, dann 20. Noch bevor ihr es merkt, seid ihr bei 45 Minuten oder einer Stunde", erklärte er. Trotz seiner beeindruckenden Verwandlung hat er nicht vor, seinen Künstlernamen zu ändern: "Obwohl ich jetzt gesünder lebe, würde es keinen Sinn ergeben, meinen Namen zu ändern. Es ist meine Marke, die ich aufgebaut habe."

