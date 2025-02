Renée Zellweger begeistert in zeitlosem Glamour bei Premiere

Renée Zellweger (55) hat wieder einmal alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin brillierte am Mittwochabend bei der Bridget Jones: Mad About the Boy-Premiere in New York City in einem zeitlosen Klassiker im 1950er-Jahre-Glamour. Ein salbeigrünes, schimmerndes, knöchellanges Etuikleid mit schulterfreiem Bardot-Schnitt und dekorativem Ausschnitt umspielte ihre Figur. Dazu kombinierte die 55-Jährige gleichfarbige spitze Pumps und einen grünen Ring. Das Haar steckte minimalistisch hoch, ihr Make-up fiel ebenso dezent aus.

Die Premiere in New York war nicht der erste glamouröse Auftritt der Oscarpreisträgerin während der aktuellen Pressetour zum vierten Film der Bridget-Jones-Reihe. Ende Januar verzauberte Renée das Publikum in London in einem pinkfarbenen Balmain-Kleid aus dem Jahr 2000. Zwei Tage zuvor war sie in Paris im Rahmen eines weiteren Premieren-Auftritts an der Seite ihres Co-Stars Hugh Grant (64) zu sehen, wo sie mit einem schwarzen, einseitig geschlitzten Spitzenkleid von Saint Laurent beeindruckte.

Der sehnlichst erwartete vierte "Bridget Jones"-Teil führt die gleichnamige Hauptfigur in neue Lebensphasen: Unter anderem entdeckt sie Dating-Apps und muss sich mit den Herausforderungen des Alltags als berufstätige Mutter auseinandersetzen. Bei dem am 27. Februar erscheinenden Film handelt es sich um den letzten Teil der Reihe. Dass sie nun endgültig Abschied nehmen muss von ihrer Rolle, stimmt Renée traurig und dankbar zugleich. "Ich werde die Zeit mit allen, die daran beteiligt waren, vermissen – Freundschaften, neue und alte", erklärte die gebürtige Texanerin gegenüber Hollywood Reporter. In Vergessenheit geraten werden sie und ihre Rolle dank des Kultstatus der Filme aber mit Sicherheit nie.

Getty Images Hugh Grant und Renée Zellweger, Januar 2025

Getty Images Hugh Grant, Renée Zellweger und Colin Firth, April 2001

