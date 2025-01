Wendy Williams' Anwältin verteidigt ihre Vormundschaft

Die ehemalige Talkshow-Moderatorin Wendy Williams (60), die seit 2023 unter Demenz und Sprachstörungen leidet, sorgt nun erneut für Schlagzeilen. In einem emotionalen Telefoninterview im Rahmen der Radiosendung "The Breakfast Club" klagte die Autorin unter Tränen über ihre gerichtlich angeordnete Betreuung in einer New Yorker Einrichtung. Während viele Fans ihre Situation als ungerecht empfinden und die Bewegung #FreeWendy in den sozialen Medien pushen, verteidigt ihre Anwältin Roberta Kaplan diese Maßnahme. Hintergrund ist die umstrittene gerichtliche Entscheidung, Wendy unter Vormundschaft zu stellen – dies macht ihr die eigenständige Verwaltung ihrer rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten angeblich unmöglich. Doch Wendy wehrt sich: Sie fühle sich isoliert beklage den Verlust ihrer Haustiere und beschreibt ihren Alltag als trist und einsam.

Laut Roberta sei die Vormundschaft aufgrund der degenerativen Erkrankung, einer speziellen Form von Demenz und Aphasie, jedoch notwendig. Sie pocht im Interview mit TMZ darauf, dass Wendy lebenslange Pflege benötige. Es gebe auch gute Tage, aber die neurologische Erkrankung nehme der Moderatorin oft die Fähigkeit zur klaren Entscheidungsfindung. Wendys öffentliche Kritik an ihrer rechtlichen Betreuerin, Sabrina Morrissey, die sich aufgrund der gerichtlichen Vorgaben nicht äußern darf, sorgte indes für weiteren Wirbel. Gleichzeitig hat Wendy erklärt, dass sie ihren Vater in Miami besuchen und eines Tages dauerhaft nach Florida ziehen möchte, um näher bei ihrer Familie zu sein. "Ich bin nicht kognitiv beeinträchtigt, aber ich fühle mich wie im Gefängnis", beteuerte sie hörbar aufgewühlt im Radiointerview.

Wendys Gesundheitsprobleme und die Vormundschaft sind ein trauriger Wendepunkt in einer turbulenten Karriere. Die Moderatorin, die einst mit ihrer direkten und schlagfertigen Art Millionen von Zuschauern begeisterte, kämpft schon seit längerer Zeit mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen. Seit der Diagnose einer Aphasie Anfang 2023 gab es immer wieder Gerüchte und Spekulationen über ihren Zustand. Wendy, die in den 2000er Jahren nicht nur als Talkshow-Ikone, sondern auch als Autorin und Schauspielerin glänzte, hat eine große Anhängerschaft, die sich klare Antworten wünscht. Die Vormundschaftsregelung wirft dabei Fragen auf, die weit über den Fall hinausgehen: Wie können solche Systeme wirklich schützen, ohne dabei Freiheit und Würde zu nehmen? Wendy zeigt sich im Interview jedenfalls entschlossen, aus diesem System auszubrechen: "Das ist mein Leben, und ich kämpfe darum, es zurückzubekommen."

