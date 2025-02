Befürchtet Claudia erneutes "Promis unter Palmen"-Mobbing?

In der dritten Staffel von Promis unter Palmen sind nicht nur neue Gesichter dabei, sondern auch jemand, der schon einmal in der Realityshow zu sehen war: In der ersten Staffel 2020 wirkte Claudia Obert (63) bereits mit – allerdings hatte sie es damals alles andere als leicht. So beleidigten sie ihre Mitstreiter mit unter so schlimm, dass die Modedesignerin letztlich freiwillig das Handtuch warf. Hatte sie vor dem Drehstart Angst davor, dass sich die Geschichte wiederholen könnte? "Also, wenn man in solche Formate geht, muss man mit allem rechnen, auch mit verbalen Entgleisungen. Das ist das Geschäft", berichtete die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin dem Stern vor wenigen Tagen.

An die eher unschöne Zeit bei "Promis unter Palmen" denke sie heute nicht mehr negativ – rückblickend empfinde sie das Ganze auch nicht mehr so wild. "So schlimm war das nicht. Ich lebe ja noch. Das ist sowas wie, sagen wir, 'usual business'. Das darf man nicht so eng sehen", stellte die 63-Jährige klar. In bekannter Claudia-Manier machte sie außerdem deutlich, dass ihr jegliche Beschimpfungen nichts anhaben könnten: "Mein Leben ist so erfolgreich und so angenehm. Ich bin der Boss. Und wenn man sich auf so ein Abenteuer einlässt, dann muss man halt mit allem rechnen."

Doch was genau war in der ersten Staffel von "Promis unter Palmen" eigentlich genau passiert? In der damals fünften Folge, in der es um den Einzug in das große Finale ging, bekam Claudia die volle Breitseite ab. So wurde sie damals nicht nur ausgeschlossen, sondern auch aufs übelste beschimpft. Beispielsweise nannte sie Carina Spack (28) eine H*re. Matthias Mangiapane (41) plante zudem sogar aus Rache, Gegenstände aus ihrer Kosmetiktasche das Klo herunterzuspülen. Im Schlafsaal umzingelten die beiden und Bastian Yotta (48) Claudia und warfen ihr verletzende Dinge an den Kopf. "Weißt du, was wir alle haben, was du nicht hast? Jemanden zu Hause, der sich auf einen freut", attackierte Carina die Reality-TV-Ikone, die daraufhin in Tränen ausgebrochen war. Die Zuschauer zeigten sich damals extrem entsetzt über die Szenen – der ausstrahlende TV-Sender Sat.1 und auch die beteiligten Promis kassierten einen heftigen Shitstorm.

Joyn / Rudi Skukalek / Tan Nian Xing "Promis unter Palmen"-Cast 2025

Instagram / carina_spack Carina Spack im September 2024

