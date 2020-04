Geht diese Gruppendynamik zu weit? Die Luft bei Promis unter Palmen wird immer dünner. In der fünften Folge geht es in der ganz besonderen WG doch glatt schon um den Einzug ins Finale – und da liegen die Nerven schon mal blank. Bereits in den vergangenen Wochen war Claudia Obert (58) nicht unbedingt jedermanns Liebling gewesen. Nun spitzte sich der Zoff um die Luxus-Lady aber enorm zu: Claudia wird von ihren Mitbewohnern nicht nur gänzlich ausgeschlossen, sondern auch extrem provoziert und sogar krass beleidigt!

Der Grund für die Eskalation? Als Claudia es sich alleine auf dem Balkon gemütlich machte, schob sie für eine bessere Aussicht Carina Spacks (23) Handtuch und Bikini zur Seite. Als Carina ihre Sachen wieder zurechtrückte, schmiss die Brünette die Klamotten ihrer Konkurrentin in den Garten. Daraufhin platzte der Blondine der Kragen: "Soll ich deine Klamotten jetzt auch rausschmeißen? Aber ich habe Niveau im Gegensatz zu dir", wetterte sie und widmete ihrem Feindbild beim Verlassen des Balkons noch einige Beleidigungen: "Junge, was 'ne H*re!" Das war ein Ereignis, von dem sie den restlichen Kandidaten direkt berichten musste – und die stiegen in die Hasstirade mit ein: "Die ist ein Hooligan, die ist hier nicht erwünscht", wetterte Bastian Yotta (43). Matthias Mangiapane (36) fantasierte daraufhin sogar mit Carina, Claudias Bett heimlich nass zu machen oder die Dinge in ihrer Kulturtasche die Toilette herunterzuspülen.

Doch ganz alleine konnten Carina, Janine Pink (33) und Yotta die Außenseiterin doch nicht lassen. Demonstrativ gesellten sie sich in Claudias Zimmer, als diese versuchte zu schlafen, und machten dabei ordentlich Lärm. "Weißt du, was wir alle haben, was du nicht hast? Jemanden zu Hause, der sich auf einen freut", teilte Carina weiter aus. Bastian erklärte der 58-Jährigen wenig später, dass er sich im Bad einen Pickel ausgedrückt habe und der Inhalt ihn an sie erinnere. Das war selbst für die toughe Powerfrau zu viel. Sie legte sich ins Wohnzimmer und vergoss Tränen. "Wo bin ich hier nur gelandet? Mir fehlen echt die Worte", erklärte sie Tobias Wegener (27), der als Einziger das Gespräch mit ihr suchte.

Promis unter Palmen, Sat 1. Claudia Obert und Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen"

Promis unter Palmen, Sat.1 Carina Spack bei "Promis unter Palmen"

Getty Images Claudia Obert im Januar 2019 in Berlin



