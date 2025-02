Böses Déjà-vu für Iris: So krass wird "Promis unter Palmen"

Promis unter Palmen steht nach vier Jahren Pause wieder in den Startlöchern! Am kommenden Montag startet die dritte Staffel der Realityshow im TV – und wer es gar nicht abwarten kann, darf die erste Folge bereits auf joyn verfolgen. Erste Ausschnitte geben schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie wild die Zeit in Thailand für die Stars und Sternchen wird.

Achtung, Spoiler – wer die erste Folge bislang noch nicht gesehen hat, sollte lieber nicht weiterlesen!

Ehe die erste Folge so richtig losgeht, verraten einige Ausschnitte bereits, was so alles passieren wird – Drama vorprogrammiert. So will Iris Klein (57) bei "Promis unter Palmen" das Preisgeld einsacken und sich eine gute Zeit machen. Doch das kann sie wohl vergessen! Stattdessen zieht für sie eine nicht ganz Unbekannte ein: Yvonne Woelke (45). Zur Erinnerung: Die Schauspielerin soll 2023 eine Affäre mit Iris' Ex-Mann Peter Klein (57) gehabt haben. Zwischen der Mutter von Daniela Katzenberger (38) und ihrem einstigen Gatten ist deshalb auch ein Rosenkrieg entstanden, der bis heute anhält. Dazu kommt, dass die Blondine und Peter ihre Beziehung vor wenigen Monaten öffentlich gemacht haben. Da ist es kaum verwunderlich, dass Iris in dem Reality-Format keine Lust auf ihre Kontrahentin hat. "Das ist die Drecksschlampe, die mir meinen Ehemann weggenommen hat", wettert sie in einem Ausschnitt.

Die böse Überraschung für Iris ist aber nicht das Einzige, was in der dritten Staffel von "Promis unter Palmen" für Aufregung sorgen wird. Zwischen den Kandidaten wird es mitunter ziemlich hässlich – und kaum ein Auge wird in der prachtvollen Villa in Thailand trocken bleiben. Um den Sieg kämpfen unter anderem Cosimo Citiolo (43), Nikola Glumac (29), Melody Haase (31), Menowin Fröhlich (37), Lisha Savage und Kim Virginia Hartung (29). Auch Claudia Obert (63) kehrt zurück – sie war bereits in der ersten Staffel dabei.

