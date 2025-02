Nikola und Kim Virginia müssen vor einem Mega-Zyklon fliehen

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (29) genießen aktuell eine Weltreise. Doch das Abenteuer der Realitystars wird nahezu täglich von bösen Überraschungen überschattet. Auf Instagram meldet sich die Ex-Dschungelcamperin nun mit einer beunruhigenden Nachricht zu Wort: Sie und ihr Partner müssen vor einem Mega-Zyklon fliehen! "Wir wollten eigentlich zu einem schönen Spot fahren, aber wir sind einfach mitten in einen Tropensturm gekommen. Der Wind hat die letzten Tage gefühlt unseren halben Van auseinandergenommen und wir haben einfach erfahren, dass hier der Zyklon Zelia sein Unwesen treibt", berichtet Kim.

Wie brenzlig die Situation wirklich ist, veranschaulicht Kim mit Situationen, die ein verheerendes Ende hätten nehmen können. "Es ist uns sogar ein halber Baum mitten auf das Auto geklatscht und eine Stromleitung wurde vor uns umgerissen", schildert die Reality-TV-Bekanntheit. Diese Art von Sturm sei in Australien unüblich und käme nur circa alle sechs Jahre vor, erklärt Kim. Auch die Behörden haben bereits vor Sturzfluten und Überschwemmungen gewarnt. "Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, hier schnell wegzufahren und dem Tropensturm zu entfliehen", betont sie. Die 29-Jährige wolle sich wieder bei ihren Fans melden, sobald sie in Sicherheit sei.

Auf ihrem Trip durch Australien mussten Kim und Nikola bereits ein Krankenhaus besuchen sowie eine Geldstrafe zahlen. Vor wenigen Tagen wurde die werdende Mama von einer Bulldoggenameise gebissen und da die betroffene Stelle anschwoll, wollte Kim auf Nummer sicher gehen, weshalb sie das Ganze ärztlich abklären ließ. Nikola wurde ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro auferlegt – und warum? Weil offenbar kein stilles Örtchen in unmittelbarer Nähe war. So musste für das große Geschäft eine Wiese herhalten – verbotenerweise.

Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung am Flughafen, 2024

Nikola Glumac, Realitystar

