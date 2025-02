Geldstrafe in Australien: Nikola Glumac kotet auf eine Wiese

Vor wenigen Tagen starteten Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (29) in ein großes Abenteuer: Das Paar möchte eine Weltreise machen. Aktuell sind sie mit einem Van quer durch Australien unterwegs – und hatten schon einiges zu berichten. In ihrem neuesten Vlog auf Instagram versorgt Kim ihre Fans nun mit einer neuen filmreifen Geschichte. Den Influencern wurde von der örtlichen Polizei ein Bußgeld von umgerechnet 200 Euro verhängt – weil Nikola auf einer Wiese sein großes Geschäft erledigt hat.

"Kacke gelaufen, würde ich sagen. Das ist definitiv unter den top drei der lustigsten Dinge, die ich jemals gesehen habe", amüsiert sich die Blondine in ihrer Story. Inzwischen könne das Paar über den teuren Spaß lachen. Einen Polizeieinsatz wegen eines solchen Grundes hätten die beiden nämlich noch nie erlebt. Warum der Are You The One – Reality Stars in Love-Star seinem Bedürfnis draußen nachgegangen ist und nicht die Toilette in ihrem Wohnmobil benutzt hat, verraten sie nicht. Da diese aber per Hand ausgeleert werden muss, wollte sich Nikola diesen Schritt vielleicht einfach sparen. Einen guten Rat gab es von der Polizei jedoch gratis dazu: Da Wildcampen in Australien nicht erlaubt ist, sei ihnen empfohlen worden, anstatt der kostenpflichtigen Stellplätze direkt einen Campingplatz zu buchen. Dort gibt es dann nämlich auch Toiletten.

Die unschöne Begegnung mit den Gesetzeshütern ist aber nicht der erste Zwischenfall auf ihrem Australien-Trip. Gleich zu Beginn wurde Kim bei einem Ausflug in einen Wildpark von einem Insekt gebissen. Aufgrund von Hautirritationen und Schmerzen entschied sich die Schwangere dazu, einen Arzt aufzusuchen. Beim Notarzt stellte sich dann heraus, dass es sich um den Biss einer Bullenameise handelte. In ihrer Instagram-Story gab die Beauty ihren Fans aber Entwarnung: "Habe echt nicht erwartet, dass selbst Ameisen hier lebensgefährlich werden könnten, da ich ja auch im Dschungel überall Feuerameisen hatte, das war aber kein Vergleich. [...] Der Erbse und mir geht es aber mittlerweile wieder gut."

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

