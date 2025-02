Süß: Annika rührt Heinz Hoenig am Valentinstag zu Tränen

Annika Kärsten-Hoenig (39) und ihr Mann Heinz Hoenig (73) sind auch nach all den Jahren ein Herz und eine Seele. Am Valentinstag gibt es für den Schauspieler deswegen eine Extraportion Liebe von seiner Partnerin. Sie überrascht ihn mit einem roten Luftballon, der das Wort "Love" formt, einem Teddybären, der ein Herz umklammert, einer romantischen Kerze sowie einer Teesorte namens "Heiße Liebe". "Happy Valentine's. Heiße Liebe – so wie unsere Liebe. Immer noch heiß!", freut sich Annika, während dem früheren Dschungelcamp-Teilnehmer vor Freude direkt die Tränen herunterkullern.

"Oh, ich liebe dich", schluchzt der "7 Zwerge – Männer allein im Wald"-Darsteller und wischt sich das feuchte Gesicht. Annika präsentiert ihrem Schatz außerdem überglücklich ihr Valentinstags-Shirt mit besonderem Aufdruck. "Und passend zum Valentinstag – T-Shirt mit Herz! Mein Herz schlägt nur für dich!", sagt sie strahlend und gibt ihrem Liebsten einen Kuss. Die Fans sind total begeistert von Annikas liebevoller Geste. "Ist das einfach nur berührend und zauberhaft. Ihr zwei seid der Inbegriff dessen, was Liebe vermag. Stärke geben, Halt und inniges Zusammenhalten", schreibt beispielsweise ein Bewunderer.

Annika und Heinz sind seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Seine heutige Partnerin lernte der 73-Jährige im Jahr 2012 kennen – doch erst 2018 funkte es richtig, als beide sich dank ihrer Arbeit näherkamen. Aus der früheren Ehe mit der verstorbenen Simone Hoenig hat die Medienpersönlichkeit zudem einen Sohn und eine Tochter. Mit ihnen hat der Filmdarsteller jedoch keinen Kontakt. Gegenüber der Bunte gab Heinz als Grund an, dass sich sein Nachwuchs während des schwierigen letzten Jahres nicht bei ihm gemeldet habe.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig, Schauspieler

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

