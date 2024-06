Theo James wurde mit einer Flasche voller Urin beworfen

Der Brite Theo James (39) ist aktuell im Rahmen der Promotion für "The Gentlemen" unterwegs, bei welcher er auch einen Stopp bei der "Kelly Clarkson Show" einlegte. Dort sprach er offen über seine ursprünglichen Karrierewünsche. Wie er enthüllte, wollte er eigentlich gar kein Schauspieler werden, sondern in einer Band spielen. Das tat Theo auch, bis er seine Musikkarriere nach einem verstörenden Erlebnis auf der Bühne überdachte. "Als ich in einer Band spielte, wurde ich mit einer Urinflasche beworfen, was irgendwie ganz schön war", erzählte er sarkastisch und fügte hinzu: "An diesem Punkt dachte ich, dass ich vielleicht etwas anderes ausprobieren sollte."

Der 39-Jährige beschrieb den damaligen Gig rückblickend als etwas seltsam. Die schlechte Stimmung im Publikum lag allerdings nicht an seinen musikalischen Künsten, sondern an dem verspäteten Auftritt der vorhergehenden Band sowie dem hohen Alkoholpegel im Publikum. "Jemand beschloss dann, dass die beste Art, um damit umzugehen, darin bestand, in eine Flasche zu pinkeln und sie jemandem ins Gesicht zu werfen", berichtete er der sichtlich schockierten Gastgeberin. Als Ziel der Wurfattacke wurde Theo auserkoren, der jedoch gerade noch rechtzeitig ausweichen konnte.

Der erfolgreiche Darsteller von "White Lotus" und "Die Bestimmung" muss heute vermutlich eher selten fliegenden Flaschen ausweichen. Es sei denn, es wäre vielleicht Teil einer seiner vielen Rollen. Doch nicht nur beruflich konnte Theo schlussendlich noch so richtig durchstarten, auch privat hat er sein großes Glück gefunden! Seit 2018 ist er mit seiner Frau Ruth Kearney (39) verheiratet, die ebenfalls Schauspielerin ist. Zusammen leben sie heute mit ihren beiden Kindern abwechselnd in London und Los Angeles. Wie stolz der Hollywoodstar als zweifacher Papa ist, teilte er dieses Jahr sehr ehrlich mit der Öffentlichkeit.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Ruth Kearney und Theo James, 2024

Überrascht es euch, dass Theo ursprünglich eine Musikkarriere anstrebte?



