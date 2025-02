Benny Blanco überraschte Selena mit skurrilem Käsegeschenk

Benny Blanco (36) hatte ein käsiges Valentinstagsgeschenk für seine Freundin Selena Gomez (32). Da die Künstlerin laut ihm "kein Blumenmädchen" ist, ließ er sich etwas Außergewöhnliches einfallen. Wie in einem neuen Instagram-Video von ihm zu sehen ist, legte Benny eine Spur von Mais-Chips in ihr Badezimmer, wo eine große Porzellanwanne stand. Diese war bis zum Rand mit Käsesoße gefüllt! Außerdem stellte er eine große Schüssel mit Chips neben die Wanne und buchstabierte die Worte "I Love You" mit den frittierten Snacks auf den Boden. Er beendete den Clip, indem er einen Tortilla-Chip in die Badewanne tauchte und einen großen Bissen nahm.

Der Only Murders in the Building-Star zeigte sich absolut begeistert von dem Geschenk. Selena schrieb in den Kommentaren mit einem Herz-Emoji: "Ich liebe alles daran." Die Fans der beiden sind sich da nicht so sicher. Ein irritierter Follower kommentierte unter dem Post: "Ich liebe euch beide, aber das ist irgendwie eklig." Weitere User betonen, dass es sich um eine riesige Verschwendung von Essen handelt. Der Starkoch Henry Laporte fasste seine Gedanken ebenfalls kurz und knackig zusammen: "Ein toller Tag für die Liebe, aber ein schlechter Tag, um Klempner zu sein."

Benny und Selena teilten nicht nur ihren Geschmack in Bezug auf Snacks, sondern auch ihre Leidenschaft für Musik. Nur einen Tag vor der ungewöhnlichen Käseüberraschung verkündete Selena voller Stolz, dass sie zusammen mit Benny ein neues Album herausbringen würde. In einem emotionalen Instagram-Post enthüllte die Sängerin, dass das Werk den Titel "I Said I Love You First" trägt und bereits am 21. März erscheinen soll. Ihr Liebster kommentierte den Beitrag daraufhin mit den süßen Worten: "Ich liebe dich, Baby."

Instagram / itsbennyblanco Badezimmer von Benny Blanco und Selena Gomez, Februar 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Januar 2025

