Selena Gomez kündigt neues Album mit ihrem Benny Blanco an

Selena Gomez (32) überrascht ihre Fans mit einer aufregenden Neuigkeit: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Benny Blanco (36) bringt die Sängerin ein neues Album heraus! In einem emotionalen Instagram-Post enthüllte sie, dass das Werk mit dem Titel "I Said I Love You First" am 21. März erscheinen wird. Außerdem gibt es jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack – die erste Single "Scared Of Loving You" steht bereits auf allen Streaming-Plattformen zur Verfügung. Ihr Partner kommentierte den Post mit den Worten: "Ich liebe dich, Baby."

Es ist nicht das erste Mal, dass der "Eastside"-Interpret und Selena gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Bereits für die Hits "Kill Em with Kindness" und "Single Soon" standen sie gemeinsam im Studio – damals waren sie allerdings noch kein offizielles Paar. Das neue Album soll nun besonders persönlich sein und über ihre Liebesgeschichte erzählen. Für die einstige Disney-Berühmtheit ist das Projekt auch musikalisch eine Veränderung: Die erste Single ist ein langsames Lied, in dem Selenas Stimme nur von einer Gitarre begleitet wird. In den Kommentaren unter dem YouTube-Video zum Song sind die Fans begeistert. "Ich kenne diese Seite von Selena gar nicht, aber es ist das Authentischste, was ich bislang von ihr gehört habe und ich liebe es", schwärmt eine Zuschauerin.

Benny und Selenas aufmerksame Follower sind von der Albumankündigung nicht überrascht. Bereits im Januar posteten die beiden ein Video auf TikTok, in dem sie eine Kollaboration anteaserten. In dem kurzen Clip läuft der Produzent auf seine Verlobte zu, während sie vor einem Aufnahmemikrofon sitzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

Anzeige Anzeige